LibreOffice es gratis en su web y de pago en la tienda de aplicaciones de Mac. Y no es el único software con este modelo

La suite ofimática LibreOffice (fork de la histórica, pero ya en decadencia, OpenOffice) está disponible a tan sólo 8,99 € en la Mac App Store de Apple, la tienda de aplicaciones para macOS. Espera... ¿"tan sólo"? ¿Pero LibreOffice no era acaso del principal rival 'open source' de Microsoft Office? No hace falta que te lances a mirar en su web si continúa siendo posible descargar sin costo este programa: sí, tranquilo, su descarga sigue siendo tan libre de costes como de costumbre... incluso si eres usuario de Mac.

The Document Foundation, la entidad sin ánimo de lucro responsable del desarrollo de LibreOffice, ha anunciado esta semana que esos 8,99 € que se cobrarán por instalar la suite de la Mac App Store son una "tarifa de conveniencia" que "se invertirá para apoyar el desarrollo del proyecto LibreOffice".

Desde la fundación entienden que esta opción es la ideal para "usuarios finales que desean obtener todo su software de escritorio del canal de ventas propietario de Apple". Acostumbrados a pagar por la comodidad que representa la gestión del software desde la Store, entienden que no disuadirá a esta clase de usuarios.

¿Y el resto? Pues podrán seguir descargando su LibreOffice para Mac desde su página web, como de costumbre. Y muchos usuarios lo seguirán prefiriendo, pues el LibreOffice de su web oficial (el 100% gratuito), al contrario que el de la Mac App Store, incluye Java. Desde The Document Foundation aclaran que esto se debe únicamente al hecho de que Apple no permite las dependencias en sus tiendas.

El director de marketing de la fundación, Italo Vignoli, agradeció a Collabora por sus esfuerzos pasados (ofrecían hasta ahora su propia versión de pago de Libreoffice, con soporte durante 3 años por 10 €) y explicó el cambio como una "nueva estrategia de marketing [...] que apuesta por satisfacer mejor las necesidades de los usuarios individuales y empresariales".

En realidad, por extraño que resulte un planteamiento como este, hace tiempo que otras aplicaciones populares han apostado por el mismo modelo, utilizando su presencia en tiendas oficiales de aplicaciones como un modo, a efectos prácticos, de recaudar donaciones al tiempo que ofrecen otra vía de instalación completamente gratuita. Así, por ejemplo, la utilidad de compresión y descompresión de ficheros para macOS Keka, cuesta 4,99 € en la Mac App Store mientras su web ofrece descargas gratuitas. Hace al menos una década que mantiene este planteamiento en marcha:

