Linus Torvalds vuelve a la carga: dice que los parches de Intel son una "absoluta y completa basura"

Mientras todavía resuenan los comentarios de Linus Torvalds de principios de enero, cuando se preguntaba irónicamente si Intel estaba diciendo "estamos comprometidos en venderte mierda por siempre y para siempre, sin arreglar nada nunca", el ingeniero ha vuelto sobre la polémica en torno a Meltdown y Spectre para cargar duramente contra las soluciones del fabricante.

En un mensaje escrito en la lista de correo del kernel de Linux, Torvalds contestó a un veterano desarrollador del núcleo —antiguo ingeniero de Intel para más inri— asegurando que, en la situación actual, "los parches [de Intel] son absoluta y completa basura". Líneas más arriba, aseguraba que alguien "por razones poco claras" está promoviendo estos arreglos.

El fragmento concreto, en el que entra en cuestiones técnicas, no tiene desperdicio. Las negritas son nuestras, las mayúsculas no.

Hacen literalmente locuras. Hacen cosas que no tienen sentido. Eso hace que todos sus argumentos sean cuestionables y sospechosos. Los parches hacen cosas que no están en su sano juicio.

Así que alguien no está diciendo la verdad aquí. Alguien está empujando toda la basura por razones poco claras. Siento tener que señalarlo. [...]

En un momento dado, tras volver a usar las mayúsculas para preguntarse "¿QUÉ CARAJO ESTÁ PASANDO?", Linus Torvalds dice que toda esta situación ignora el problema que es "mucho peor": "Literalmente, la interfaz de hardware al completo está mal diseñada por imbéciles". Y pasa a explicar por qué.

Está mal diseñado por dos razones principales:

La razón "la interfaz implica que Intel nunca lo arreglará"

Véase la diferencia entre IBRS_ ALL y RDCL_ NO. Una implica que Intel arreglará algo. El otro no. ¿Realmente crees que eso es aceptable?

El "no hay indicador de rendimiento".

El objetivo de tener CPUID y banderas de la microarquitectura es que podamos usarlas para tomar decisiones.

Pero como ya sabemos que la sobrecarga de IBRS es 'enorme' en el hardware existente, todos esos bits de capacidad de hardware son sólo absoluta y completa basura.

Nadie cuerdo los usará, ya que el coste es demasiado alto. Así que acabas teniendo que mirar "qué paso de CPU es este" de todos modos.

Creo que necesitamos algo mejor que esta basura.