Llegó Midjourney v4: tras haber sesgado esta IA para no ser una "fuente de deep fake", sus creadores apuestan por el fotorrealismo

La plataforma de generación de imágenes mediante IA Midjourney, una de las grandes competidoras en este campo junto a DALL-E y Stable Diffusion, ya ha empezado a probar su cuarta versión (Midjourney v4), aún en estado 'alfa'. Recordemos que Midjourney fue la primera de las tres que estuvo disponible para el público en general (el pasado mes de marzo), y que se ha apuntado tantos como ser la primera IA en ganar un concurso de arte para humanos, la Feria Estatal de Colorado (entre polémica, por supuesto).

Ahora, sus desarrolladores sacan pecho prometiendo una versión más refinada y potente que el actual modelo v3 lanzando en agosto: "V4 se basa en un código y en una arquitectura de IA completamente nuevos", según anunció el fundador de Midjourney, David Holtz, en un anuncio de Discord, en el que también revelaba que v4 había estado entrenándose durante "más de nueve meses" en un superclúster para IA.

Midjourney v4 está siendo probado actualmente por miles de usuarios en el servidor Discord del servicio: pueden probar esta alfa indicando específicamente "–v 4" en el prompt de la imagen a generar. Usemos el modelo que usemos (v4 alfa o v3 estable), Midjourney está disponible por una tarifa de suscripción mensual que oscila entre los 10 y los 50 dólares mensuales.

Según se ha hecho eco ArsTechnica, el aumento de detalles regulables desde el 'prompt' en esta nueva versión hace que casi sea "demasiado fácil" obtener resultados de alta calidad con instrucciones simples. También se han apreciado mejoras en la composición de las escenas y en las proporciones de los objetos de las mismas.

Según Holtz, las otras características de v4 incluyen:

Desde Midjourney afirman que, dado que la v4 está en fase alfa, buscarán seguir mejorando algunos aspectos antes de su lanzamiento definitivo: mejorando la claridad de la imagen, reduciendo los 'artefactos de texto' (los 'textos' ilegibles que se insertan de vez en cuando en las imágenes) o agregar relaciones de aspecto personalizadas.

Midjourney V4 is an incredible achievement - haven't been this excited about the AI synth space in like 2-3 weeks 😅



so many worlds to explore and discover



A quick exploration of the currently leading next @SALT_VERSE location, "Bob's Quantum Pumps & Parts".. pic.twitter.com/B5ZixiyqRp