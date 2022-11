Luis Enrique está triunfando en Twitch. E Internet ha descubierto que la prensa está manipulando lo que dice

La relación entre Luis Enrique y la prensa es mala desde hace muchos años. Antes de su llegada a la Selección española, el técnico había sido un jugador con carácter y entrenado a grandes equipos, y sus formas y las de algunos periodistas nunca han casado.

Ya en la Eurocopa 2020 el clima fue muy negativo, pero en el actual Mundial de Qatar 2022 todo ha alcanzado niveles de crispación muy exagerados. Para una parte de la prensa, la gota que ha colmado el vaso ha sido que Luis Enrique se haya abierto un (exitoso) canal de Twitch.

Como otros antes, el ahora conocido como "Luis Padrique" quiere contacto directo con la afición, sin filtros, por lo que muchos días está retransmitiendo una horita respondiendo preguntas y contando de primera mano todo lo que ocurre en la concentración.

Luis Enrique comenzó la Eurocopa 2020 muy alejado de la afición. Ahora se ha convertido en 'Luis Padrique'

El tono es en general muy bueno e interesante para el aficionado. Frente a preguntas en muchos casos absurdas de la prensa (junto a otras interesantes, no nos quedemos solamente con lo malo), a Luis Enrique se le pregunta mucho por fútbol en Twitch, y él contesta. Además, en un par de sesiones no ha retransmitido él solo, sino acompañado de ayudantes como el psicólogo o Rafel Pol, asistente y preparador físico. Poder ver cómo cuentan sin tapujos lo que saben y cómo trabajan ha sido un privilegio para muchos aficionados.

Una estrategia que se ha ridiculizado hasta llegar a algo típico en Internet: la desinformación

Desde la prensa se criticó y ridiculizó la decisión de Luis Enrique de abrirse a un nuevo (no tan nuevo) medio como es Twitch. No gustó que comenzara a utilizar su influencia para responder preguntas a su antojo, pues algunas de esas mismas preguntas ya no las estaba respondiendo a la prensa. La parte de la ridiculización empieza cuando se empieza a mentir deliberadamente sobre las grandes cifras que Luis Enrique cosechó desde el principio en audiencia en directo y en visualizaciones.

Como repasan nuestros compañeros de Magnet, Luis Enrique "ha llegado a tener un pico de 152.078 espectadores simultáneos, con una media de algo menos de 100.000". Cifras que son un rotundo éxito si se conoce cómo funciona la plataformas. Siendo además la hora a la que stremea, coincidiendo con partidos interesantes del Mundial como Brasil o Francia.

Tras varias retransmisiones, la prensa (o parte de ella) sigue sin tomar en serio a Luis Enrique en su Twitch, y lo último reseñable que ha ocurrido ha sido en "El Partidazo de COPE", donde se ha emitido un corte de audio manipulado sobre Luis Enrique y el psicólogo de la Selección en el que quedan expuestos como machistas en un momento en que el tema está muy candente, con la reciente polémica sobre el anuncio del Ministerio de Igualdad y Pablo Motos.

En el audio retransmitido en COPE, de boca del seleccionador sale algo como que la mujer de la audiencia a la que se dedicaban unas palabras se había "puesto cachonda seguro". En la versión sin editar del directo de Twitch se observa que lo entrecomillado salió de boca de Luis Enrique, sí, pero leyendo literalmente mensaje del chat y no como opinión personal.

Esto se ha conocido gracias a que un tuitero, @alvarito7697 lo ha hecho público de esta forma:

Ojo @lalibreta. El amigo J.A. Alcalá manipulando un audio de Twitch de Luis Enrique, en un ejemplo más de su ética y profesionalidad. (Seg 40). pic.twitter.com/pHNPl5nPza — Álvaro (@alvarito7697) November 30, 2022

Y aquí de donde saca el fragmento para editar el audio. https://t.co/hce9FFJH0m — Álvaro (@alvarito7697) November 30, 2022

La casuística puede ser muy variada. Es posible que un oyente enviase el audio ya editado, es probable que el responsable de la edición no sea una de las personas que aparecen en directo en el vídeo de COPE, etc. Pero la realidad es que ante la realización de una crítica así no se pueden emitir cortes editados, cuando lo que se muestra es algo tan grave.

Teniendo en cuenta la tensión existente ya entre prensa y seleccionado, es solo echar gasolina al fuego. Y no hay demasiados argumentos para pensar que se trata de un error de la persona responsable de la edición. Juanma Castaño, director del programa, ha pedido perdón por emitir así el audio.

La edición de un audio de Luis Enrique anoche en El Partidazo ponía en su boca una frase, en tono de broma, de una espectadora en el chat de su canal de Twitch. El más enfadado soy yo, lo aseguro, y pido disculpas en nombre del programa. Perdón. — Juanma Castaño (@juanmacastano) November 30, 2022

Por no quedarnos solo con la manipulación, referentes de la prensa joven como Miguel Quintana, director de un programa en Radio Marca y en DAZN, alababa así el estreno de Luis Enrique en Twitch:

La primera prueba del Luis Enrique es streamer se salda con un 10. Ha abordado temas interesantes, ha contado cosas diferentes, ha explicado aspectos tácticos, ha mandado varios mensajes necesarios al grupo... Sonaba bien en la teoría, ha sido mejor en la práctica. — Miguel Quintana (@migquintana) November 18, 2022

Si me preguntas por mi opinión, a mí me parece maravilloso. Es interesante, aporta contenido, me ayuda a entender mejor cosas que luego debo explicar... Es información, basicamente. Yo encantado. — Miguel Quintana (@migquintana) November 18, 2022

Internet ha cambiado el alcance de lo que se dice en antena

Es probable que el público objetivo que escucha en directo El Partidazo de Cope escuche algo como el polémico audio de Luis Enrique y no corra a contrastar la barbaridad que ha escuchado. Eso, probablemente, ha desinformado mucho en otras épocas, cuando programas así no se emitían también en directo en redes, YouTube y quedaba grabado en vídeo y podcast.

Ahora todo sale a la luz, y es probable que la audiencia más joven, al escuchar algo así, o al haber escuchado a las 20 horas a Luis Enrique se extrañe cuando escuche en directo o en podcast el corte de COPE. Los medios hace tiempo que abrazaron las redes sociales y otras plataformas, y a la vez que se benefician de su alcance, también ven que su estrategia sale muy mal de no ser honesta.

Probablemente el oyente medio de la radio en directo no corra a contrastar lo que acaba de escuchar, pero no así el que escucha en YouTube, podcasts, redes sociales, etc

La honestidad que parece mostrar Luis Enrique en sus directos le ha hecho ganar muchos seguidores para su causa, y no era fácil. Debido a la forma en que se expresa y al papel de la prensa, la afición estaba muy dividida. Ahora es la prensa la que está viendo su imagen seriamente perjudicada por cómo se enfrente a una persona en la que el público cada vez cree más y más.

El mundo del fútbol sigue necesitando a la prensa, o a alguien que haga su papel. Y su papel, o cierta parte del papel, se ha demostrado que también lo pueden hacer streamers como Ibai, Gerard Romero y muchas otras personas. Siempre existe el debate sobre si lo que hacen es periodismo o no. Pero también existe el debate sobre si la prensa actualmente hace periodismo. Y lo que está claro es que estas polémicas no ayudan a responder "sí" a lo segundo. Ahora mismo, Paco González, director de Tiempo de Juego de COPE es tendencia en Twitter por este asunto, y todo son malos comentarios al respecto.