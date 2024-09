Max te permite ver todo su contenido gratis durante una semana: así puedes acceder a la promoción

Desde el pasado mes de mayo, los usuarios en España pueden disfrutar de Max, el último lavado de cara de la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery. En ella podemos disfrutar tanto de las series emblemáticas de HBO Max, como de todo lo nuevo que trajo la fusión con Discovery, y mucho más. Junto a ello, el servicio tiene una sección dedicada al contenido en directo, donde precisamente pudimos ver los Juegos Olímpicos al completo desde esta misma plataforma.

Si nunca has probado el servicio, la compañía te invita a probarlo totalmente gratis. Esto no suele suceder todos los días, así que más bien que lo aproveches, pues durante una semana podrás disfrutar de Max completamente gratis. Bajo estas líneas te contamos cómo hacerlo.

Cómo ver Max completamente gratis

Antaño, las plataformas de streaming ofrecían pruebas gratuitas de forma mucho más asidua. Sin embargo, con su normalización, cada vez es más raro ver este tipo de promociones, sobre todo en plataformas tan consolidadas como Max. Las últimas ofertas vigentes de Max estaban disponibles si contratábamos un plan de alguna operadora móvil como Movistar, Vodafone, Orange, o Euskaltel, R y Telecable, siendo estas últimas las más llamativas por su oferta de tres meses de Max por 0€.



PLAN ESTÁNDAR PLAN PREMIUM DISPOSITIVOS EN STREAMING SIMULTÁNEO 2 4 PUBLICIDAD No No Resolución 1.080p 4K HDR No Dolby Vision máximas descargas offline 30 100 sonido 5.1 Dolby Atmos Contenido exclusivo con estrenos (Harry potter, juego de tronos...) No Sí precio 9,99 euros al mes / 99,90 euros al año 13,99 euros al mes / 139 euros al año

Ahora, la compañía ha querido ofrecer otra prueba gratis de su servicio, aunque solamente podremos aprovecharla si somos usuarios nuevos. En caso de que así sea, lo único que tienes que hacer es dirigirte a la web oficial de Max y escoger el plan que más te convenga. En todos ellos tendrás un banner que pone “Empieza la prueba ahora”.

De esta manera, deberás suscribirte a algún plan para comenzar tu prueba gratuita. Para ello deberás introducir tu información bancaria, la cual utilizarán desde Max para cobrarte en el próximo ciclo de facturación. Pero no te preocupes, ya que si no tienes pensado volver al servicio tras la prueba, puedes cancelar inmediatamente después de haber contratado el servicio. De esta manera, te asegurarás de que no te cobrarán, y podrás disfrutar de su contenido hasta el fin de la prueba gratuita.

La promoción solamente será valida desde el 10 de septiembre al 26 del mismo mes y para usuarios nuevos, por lo que si cumples con los requisitos, podrás suscribirte completamente gratis al servicio.

Si comienzas la prueba gratuita y no tienes pensado volver, te recomendamos adquirir el plan Premium, pues disfrutarás de resolución 4K UHD en los títulos que tengan disponibles a esta resolución, sonido Dolby Atmos, Dolby Vision, hasta 100 descargas para ver contenido offline y un total de hasta 4 dispositivos con reproducción simultánea. Si te quedas en el servicio, tendrás que apoquinar un total de 13,99 euros al mes por este plan (o 139 € al año).

