Medium despide a un tercio de su plantilla y sugiere pagar a los autores por escribir

Medium, la plataforma de blogging fundada en el 2012 por dos de los cofundadores de Twitter, Evan Williams y Biz Stone, se prepara para sufrir enormes cambios en su estructura y modelo de negocio. El mismo Williams ha escrito un artículo en el servicio anunciando el despido de 50 trabajadores, principalmente en las áreas de ventas, soporte y otras funciones de negocios.

Williams admite que sus objetivos iniciales resultaron muy ambiciosos, y para poder mantenerse a flote necesitan tener un nuevo modelo de negocio que incentive a quienes publican sus historias a continuar creando contenido que la gente quiera consumir. Es aquí donde entra la creación de un sistema que ofrezca ganancias a los autores basado en el valor del contenido que generen.

En Medium no quieren depender el mismo modelo de siempre de ofrecer anuncios publicitarios, pues creen que fundamentalmente está roto y que debería existir una mejor alternativa. Esta alternativa es justo lo que quieren crear, aunque aún no saben cómo funcionará y claramente necesitarán tiempo para ponerla en práctica.

Los cambios son necesarios, y para poner en marcha su nuevo plan, han tenido que cerrar sus oficinas en Nueva York y Washington y eliminar 50 puestos de trabajo, incluyendo a varios ejecutivos.

El crecimiento de un 300% en la cantidad de lectores e historias publicadas en Medium no ha sido suficiente para que la empresa continúe como hasta ahora. El futuro de la plataforma es incierto, puesto que no son los primeros y seguramente no sean los últimos que traten de reinventar la forma en la que se pueda monetizar la creación de contenido escrito en la web, algo que ha probado hacerse más y más difícil con los años.

