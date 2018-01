Meltdown: Epic Games culpa a los parches de los problemas de rendimiento en 'Fortnite'

Poco a poco comenzamos a conocer los verdaderos efectos que Meltdown y Spectre pueden tener en nuestro día a día. Epic Games, una cononocida empresa de desarrollo de vídeojuegos estadounidense, afirma que los parches contra Meltdown están ocasionando más aprietos de los esperados.

La compañía asegura que tras haber aplicado las actualizaciones comenzaron los problemas en 'Fortnite', un juego tipo battle royale que está disponible para Windows, macOS, PS4 y Xbox One. Experimentaron bajos tiempos de respuesta del servidor, tiempos de inactividad y otros problemas.

PSA: Our cloud services were affected by updates required to mitigate the Meltdown vulnerability. We rely on cloud services to run our backend and we may experience further service issues in the next few days due to ongoing updates.



Additional info: https://t.co/89nG9wEh8J — Fortnite (@FortniteGame) 5 de enero de 2018

"Todos nuestros servicios de computación en la nube están afectados por actualizaciones requeridas para mitigar Meltdown". Así lo ha asegurado un representante de Epic Games, quejándose de que han visto picos de hasta un 20% en el uso de la CPU tras instalar los parches pertinentes.

Epic Games advierte que estos problemas podrían continuar durante toda la semana, mientras la compañía trabaja con los proveedores de cloud computing para solucionarlos y evitar que surjan más inconvenientes.

Mejor lentitud que consecuencias más graves

No es el único caso. Usuarios de AWS, el servicio de computación en la nube de Amazon, han visto picos similares tras haber instalado los parches. Un desarrollador ha publicado unas capturas de pantalla en el que se ve como se triplica el uso del procesador:

Impact of the patch for the Intel bug on my AWS EC2 instances running Linux, a t1.micro and m3.medium. #KPTI pic.twitter.com/n3uZsZ38iV — Tim Gostony (@timgostony) 3 de enero de 2018

De todos modos, los expertos en seguridad aseguran que es mejor aplicar las actualizaciones (y lidiar con un posible descenso del rendimiento) y no utilizar un equipo vulnerable.

El 2018 ha empezado con una de las peores noticias sobre seguridad de los últimos años. Seguramente, en las próximas semanas iremos conociendo más casos como el de Epic Games, pero esperemos que los parches sirvan para ayudar a prevenir males mayores.

