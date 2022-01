Microsoft está forzando la instalación automática de Windows 10 21H2 sin preguntar: forma parte de su entrenamiento con IA

Microsoft planea dar soporte al sistema operativo Windows 10 hasta 2025, pero las versiones individuales del sistema operativo pueden dejar de recibir soporte antes. La versión 20H2 de Windows 10 dejará de recibir soporte el 10 de mayo de 2022. Eso se traduce a que los dispositivos no recibirán más actualizaciones a menos que se actualicen a una versión más reciente de Windows 10, o si son compatibles con sus requisitos, que instalen a Windows 11 (algo que puede hacerse gratis).

Por este motivo Microsoft está forzando a sus usuarios a instalar la versión 21H2 de Windows 10 en sus dispositivos que tengan esta versión mencionada 20H2. La última versión de actualización importante para Windows 10 fue la versión 2004 de Windows 10. Microsoft la lanzó en mayo de 2020 y terminó el soporte para ella en diciembre de 2021.

En la cuenta de Twitter de Windows Update de Microsoft explica la empresa que "comenzamos la primera fase en el despliegue de Windows 10, versión 21H2 para el entrenamiento de aprendizaje automático (ML). Nos dirigimos a los dispositivos con Windows 10 con la versión 20H2, que se acercan al final del servicio, para actualizar automáticamente a la versión 21H2.

