Microsoft está saliendo reforzada de la pandemia: Game Pass no deja de crecer y Teams supera los 115 millones de usuarios al día

La pandemia está atacando duramente a algunas tecnológicas, sobre todo en la venta de hardware como smartphones, pero no a todas, y Microsoft es un gran ejemplo de ello. La compañía de Redmond ha presentado esta noche sus resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal 2021, con 37.200 millones de dólares de ingresos y 13.900 de beneficio. Sobre el mismo período del año anterior, los ingresos han crecido un 12% y los beneficios un 30%.

Detrás de las espectaculares cifras de Microsoft está, como gran protagonista, el continuo crecimiento de la nube de Azure. que es ña división de Microsoft que más crece, un 48%. Trimestre a trimestre se confirma que el giro de Satya Nadella al 'Cloud First' es de lo mejor que ha hecho la empresa en toda su historia. Sin embargo, en esta ocasión, además de Surface, que pese al COVID-19 ha crecido un 37%, hay que destacar el papel de los videojuegos y del software para usuarios.

Los videojuegos son muy relevantes para Microsoft, y en particular este año, pues se juega mucho con el lanzamiento de las nuevas Xbox One Series X y Series S, tras una generación en la que no ha llegado a destacar en ningún momento. Además de títulos que tienen que nacer de las adquisiciones de estudios que ha hecho, el gran valor de Xbox va a estar en Xbox Game Pass, su servicio de videojuegos por suscripción para consolas y escritorio, y que incluye Cloud.

So here is the good news for Xbox.



Its multi platform content and services strategy is paying off.



This would be the best Q1 on record for the gaming segment and it is on track for another record year in terms of revenue.



Here is a look at annual revenue for gaming segment pic.twitter.com/T1Gj9XiBIK