Minecraft elimina las referencias a su creador, Markus "Notch" Persson

A finales de 2014, Microsoft anunció la compra de Minecraft por 2.500 millones de dólares. La compañía de Redmond se hacía así con uno de los videojuegos más famosos y virales de la historia, creado por Markus Persson (más conocido como "Notch").

En aquel momento, Notch anunció mediante un Pastebin que abandonaba su propia compañía. Cinco años más tarde llega una versión nueva de Java de Minecraft (19w13a), y además de corregir algunos errores elimina las referencias a su creador.

Notch y su apoyo a teorías conspiranoicas

Hay que dejar claro que Notch sigue apareciendo en los créditos del juego, pero con esta actualización Mojang retira las famosas menciones a su creador en la pantalla de bienvenida.

Eso quiere decir que a partir de ahora ya no veremos los clásicos "Made by Notch!", "110813!" (fecha en la que se casó Notch) o “The Work of Notch!”. De momento no conocemos los motivos detrás de este cambio, y ni Mojang ni Microsoft se han pronunciado al respecto.

No olvidemos que Notch ha sido el protagonista de algunas polémicas en los últimos años. A principios de este mes publicó un tweet sobre QAnon, una teoría conspiranoica (iniciada en 4Chan) creada por alguien que asegura ser un empleado público ánonimo que tiene acceso a información clasificada y que está dejando pistas por Internet para destapar grandes secretos.

Notch es la figura pública de mayor relevancia que ha dado voz a esta teoría de la conspiración, y hasta ese momento ninguna persona famosa se había atrevido a asegurar que QAnon "es verdad".

Algunos fans del juego parece que se alegran de esta decisión:

Oficialmente Notch ha sido borrado de Minecraft y nada puede ser mas bonito este año que eso. — Magdarale (@ErMagda) 27 de marzo de 2019

El usuario de Twitter @decrepitlab fue el primero en descubrir este importante cambio en Minecraft, y en la captura que aparece a continuación podemos ver la versión anterior (a la derecha) comparada con la versión actual (a la izquierda):

Además de este cambio, esta actualización trae consigo otras novedades: un efecto de estado (llamado "héroe de la aldea"), un botón de accesibilidad en la pantalla de título y afirman que han corregido más de 20 errores.