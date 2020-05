"Mis builds de prueba del kernel de Linux son el triple de rápidas": Linus Torvals se muda a AMD tras 15 años usando Intel

En sus usuales anuncios sobre el estado del kernel de Linux, Linus Torvalds habló sobre la versión 5.7 rc7 del kernel sin nada demasiado interesante que destacar. Él mismo dijo que no había nada en particular por lo que asustarse y que la mayoría de las cosas eran parches menores y que estaban casi listos para el lanzamiento regular del próximo fin de semana.

Ahora, con tan poco que comentar sobre la última versión preliminar del kernel antes de que Linux 5.7 sea liberado, Torvalds aprovechó para hablar sobre cambios importantes en su propio equipo de trabajo, contando que lo más emocionante de su semana es que por primera vez en 15 años no tiene un CPU Intel.

Aunque parece que en las aspiraciones futuras de Torvalds está mudarse algún día a la arquitectura ARM, por ahora se le nota muy contento con su mudanza a AMD:

Lo más emocionante de esta semana para mi es que actualicé mi máquina principal, y por primera vez en 15 años my ordenador de escritorio no usa Intel. No, todavía no me he cambiado a ARM, pero ahora estoy disfrutando de un AMD Threadripper 3970x. Mis builds de prueba 'allmodconfig' son ahora tres veces más rápidas de lo que solían ser, algo que no importa mucho ahora durante el periodo de calma, pero definitivamente lo notaré durante la próxima ventana de cambios