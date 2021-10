Movistar alerta de una nueva campaña de malware que le suplanta para robar tus datos bancarios y personales

La propia Movistar acaba de alertar a sus clientes y usuarios de que hay una campaña de malware en su nombre que solo busca robar información bancaria de las personas. El título del correo malicioso dice que "Tu cuenta Movistar está disponible". Esta misma información se repite en el cuerpo del mensaje y luego incluye un link que dice "cuenta." seguido de un número largo, donde supuestamente debemos pulsar para acceder a la cuenta.

Como explican desde Movistar, lo primero que te hará alertar de que este mail no es real es que quien envía ese correo es una supuesta cuenta legítima de Terra Brasil (Terra sí es propiedad de Telefónica). Este correo lleva un documento adjunto o bien un enlace que descarga un documento zip donde está el malware.

¡OJO! 👀 ⚠ Hemos detectado una nueva campaña de Malware a clientes suplantando la identidad de Movistar con el objetivo de obtener datos bancarios e información personal. — Movistar España (@movistar_es) October 29, 2021

Al descomprimir el zip y ejecutar el archivo, el malware se instala en el equipo para posteriormente obtener distinta información sensible como credenciales del banco y datos personales, para posteriormente filtrarla a sus servidores maliciosos. Todo esto sin que el usuario se percate de ello.

Qué hacer si recibes un correo de estos

Lo primero, no debes pinchar en el link. Si ya lo has hecho, si ya has caído en esta trampa, y has ejecutado el fichero adjunto, usa un antivirus para revisar tu PC y desinstalar el malware y, cambia las credenciales de acceso a tu banca online. Puedes hacerlo online o llamando a tu banco.

Además, Movistar recuerda que si conoces ciertos datos básicos para poder identificar correos maliciosos con malware o phishing, será más dificil que caigas en estos engaños, tan comunes en el futuro. Por ejemplo, debes desconfiar de cualquier correo electrónico donde se cometan faltas de ortografía o gramaticales, cuyo remitente sea sospechoso o que no tenga logos de empresas, si quien envía el mensaje es una emrpesa.

También tienes que evitar, en la medida de lo posible, introducir usuario y contraseña en páginas cuya dirección no haya sido escrita por nosotros en la barra de direcciones del navegador. Si nos piden usuario y contraseña en una página, tienes que comprobar que la dirección que aparece en la barra de direcciones es correcta y está bien escrita.

Movistar recomienda cambiar con frecuencia las contraseñas de acceso a los servicios que usas y que estas sea robustas y también que actives, si tienes la posibilidad, la validación en dos pasos que ofrecen muchos servicios online.

Genbeta se ha puesto en contacto con Movistar para conocer más detalles técnicos de este nuevo malware y actualizaremos la información en cuanto haya novedades.

Servicio Conexión Segura de Movistar