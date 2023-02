Muchas ayudas del Gobierno se anuncian pero no llegan a las personas por falta de promoción: te explicamos cómo acceder a ellas

A raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia son muchas las ayudas que se están creando para poder dar aire a las familias que pueden estar más ahogadas con la subida de precios. Uno de los claros ejemplos está en el cheque de 200 euros que se puede solicitar desde mitad de febrero, pero también hay que destacar las ayudas eléctricas y de gas natural.

El problema que se da en este caso, es el de siempre: no se promocionan. En general parte de la ciudadanía desconoce que existe este tipo de ayudas, o incluso pone trabas para su acceso como ocurrió a la hora de pedir el cheque de 200 euros donde se exigen sistemas de identificación digital. Y esto es un grave problema, porque estos fondos no se están reclamando y al final es un dinero que las familias van a perder.

Mala promoción y pocas facilidades: los problemas de las ayudas en España

Es un hecho que tanto la luz como el gas están llegando a tener unos precios que nadie se esperaba tener que pagar. Es por ello que el Gobierno lanzó diferentes ayudas para los hogares más vulnerables, pero en algunos casos el 99% de las ayudas están quedando desiertas porque no existen solicitudes para reclamar el dinero que hay disponible.

En lo que respecta al gas, son muchas las familias que pueden solicitar desde hoy mismo la TUR vecinal pero según la Cadena Ser, solo 4.053 comunidades se han acogido a ellas. Y lo mismo ocurre con el bono térmico individual del cual solo el 40% de los posibles beneficiarios lo están disfrutando. Y si pasamos a hablar de la luz, ocurre exactamente lo mismo, ya que el bono social eléctrico que se lanzó en 2021 solo ha cubierto a 1.350.000 beneficiarios.

Con esto lo que se debe transmitir es que entre la ciudadanía existe un gran desconocimiento de toda las ayudas que existen, y no únicamente en el campo eléctrico. Pero también existe un componentes crucial para que no se soliciten, y es lo enrevesado que puede llegar a ser en ciertos casos el proceso. Por ejemplo, para solicitar una ayuda eléctrica no existe un trámite electrónico y se exige una gran cantidad de documentación que se debe enviar por email a las comercializadoras.

Todo sería mucho más sencillo si se habilitaran canales digitales que usaran sistemas de identificación cómodos para los usuarios. El ejemplo más claro lo tenemos en la propia Seguridad Social donde está instaurado un sistema de identificación que simplemente con una fotografía del usuario con su DNI en la mano basta para saber que efectivamente es el quién hace la solicitud. Y precisamente el hecho de que el dinero que va para los consumidores se quede estancado por estas trabas burocráticas o por el desconocimiento sin duda es algo que se debe estudiar en detalle.

Ayudas que hay disponibles

Para poder evitar que se puedan perder estas ayudas, recopilamos todas las prestaciones que hay disponibles y que te pueden llegar a interesar. En concreto las más importantes que hay disponibles a día de hoy son:

Cheque de 200 euros: una ayuda destinada a paliar la inflación que ha resultado en la subida de alimentos a todos los niveles.

Cheque bebé: con una cuantía de 100 euros al mes, este cheque permite que se compense los gastos que se puede tener por parte de una familia a la hora de tener un nuevo integrante.

Bono Social: supone un descuento directo en la factura eléctrica que está destinado para aquellas familias que cuentan con ingresos muy bajos.

Tarifa TUR de gas: también conocida como Tarifa de último Recurso, permite reducir el precio que se paga por la factura del gas.