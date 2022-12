Mundo Crypto lleva tiempo arrastrando escándalos en España pero seguía atrayendo a inversores. Ahora se enfrenta a una quiebra

Mundo Crypto es la plataforma de criptomonedas más conocida de España. Aunque acumula escándalos (como otras empresas no reguladas de este sector), la gente ha seguido apostando por ganar dinero a través de sus actividades. Pero Vozpópuli ha filtrado que está al borde de la quiebra y tomando medidas para evitarla.

Esta es una empresa creada por el canario Mani Thawani. A finales del mes de agosto hizo un macroevento en el WiZink Center de Madrid con muchos problemas. Como, por ejemplo, Cristina Pedroche y Jorge Fernández que iban a ser los presentadores del evento, acabaron retirándose. El año anterior fue Santi Millán que luego recibió múltiples quejas de los asistentes, en redes sociales.

La CNMV española alertó también de la empresa organizadora forma parte de su "lista gris", que la conforman las entidades que pueden estar captando fondos o prestando servicios financieros sin tener permiso para ello ni haberse registrado frente a la propia CNMV. Parece ser que todo esto le ha afectado negativamente y ha ido perdiendo apoyo de sus inversores, entre elos de Sasha Ivanov, fundador y CEO de Waves.

Al retirar la financiación, se ha filtrado por ahora que Mundo Crypto ha decidido despedir a parte de su personal (algo que sucederá en 2023) y cerrar las oficinas de Dubái.

Una novedad que poría ser positiva es que Mundo Crypto va a estrenar MCT, el token de la firma con el que esperan ganar posicionamiento dentro del mundo de las criptomonedas. Pero esto tamvbién genera mucho problemas. Por un lado, a Comisión Nacional del Mercado de Valores señaló que Mundo Crypto no tiene licencia para ofrecer productos de inversión.

De todos modos, Vozpópuli ha recogido declaraciones de gente cercana a esta estrategia que dicen que aunque inviertas en él, no podrás operar de manera inmediata, aunque Mundo Crypto, sí podrá hacerlo.

Me quitaron el sorteo en Instagram, pegue una lona en el centro de Madrid.



La manipulación social, no permitió acudir al de la ruleta de la suerte en nuestro evento, nosotros lo recreamos con un premio mejorado.@jorgefernandez gracias por la idea y gracias por no venir! 🔥 pic.twitter.com/S3ohCU7Vei