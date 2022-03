Netflix dice que los usuarios se han ahorrado 195 años de tiempo "perdido" gracias al botón de saltar intro

Hace seis años la gente tenía que enfrentarse a la ardua tarea que adelantar manualmente las intros de las series y nunca caer exactamente en el momento apropiado. Con semejante problema de primer mundo antes sus ojos, en Netflix cuentan cómo los diseñadores de la empresa se sentaron a buscar una idea para solucionar esto y mejorar la experiencia de sus usuarios.

La mejora parece ser sustancial, de hecho, la empresa dice que en promedio la gente presiona el botón 'Omitir intro' unas 136 millones de veces al día. Esto ha resultado en un "ahorro" de 195 años en tiempo acumulado, aunque hay quien dice que a cambio de esto, han matado un arte.

Saltar o no saltar, no hay dilema solo la opción

La verdad es que lo de las intros da para que muchos puristas pongan el grito al cielo porque no estamos viendo "la obra completa". Pero la realidad es que aunque hay muchas series que tienen intros que para nada provoca saltar, hay otras que para muchos resultan intolerables.

Puede que no te guste la música, o que sea muy larga, o que la hayas visto tantas veces que estés un poco harto. Si en Netflix justificaron que la función era necesaria porque ya en 2017 más o menos un 15% de la gente avanzaba las series de forma manual durante los primeros 5 minutos, las estadísticas de uso que manejan dejan claro que es algo que gusta.

La función que se lanzó inicialmente en la web, hace años es parte integral de Netflix en todas las plataformas. Aunque ahora nos quieren recordar, por si no lo sabíamos, que si ves Netflix desde un navegador basta con presionar la tecla "S" en tu teclado para saltar la intro.

Al final, es tiempo muerto que podemos saltarnos si no nos interesa volver a ver la intro, o si no aporta nada nuevo. Netflix incluso tiene botones para saltar resumen en caso de que una nueva temporada comience con un recap de la anterior. Es una función opcional, quien quiera apreciar la intro, simplemente no la salta.