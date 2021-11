Los NFTs, esas propiedades digitales que pueden 'robarte' con una mera captura de pantalla

@SaeedDiCaprio es un usuario de Twitter con más de 28.000 seguidores que, a juzgar por sus publicaciones, es 'algo crítico' con la moda de los NFTs (o 'tokens no fungibles'), ficheros multimedia cuya 'autenticidad' está respaldada por la cadena de bloques o blockchain, el mismo sistema que acredita la propiedad de las criptomonedas.

Pero, claro, ser propietario de un cierto número de bitcoins, por ejemplo, es algo muy distinto a ser propietario de una imagen, por mucho que dicha propiedad esté 'respaldada' por la blockchain. En torno a eso ironizaba hace tres días en Twitter @SaeedDiCaprio:

“you own the stupid monkey picture that you bought for $120,000 even if they right click and save it” pic.twitter.com/zTNAVJmKZm