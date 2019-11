Nike dejará de vender en Amazon, y puede ser la primera salida de muchas de otras marcas

Nike dejará de vender en Amazon, según ha contado la propia compañía a CNBC. Ambas empresas han mantenido desde 2017 un programa piloto por el cual Nike vendería productos en Amazon a cambio de que los de Jeff Bezos pusieran más énfasis en luchar contra las falsificaciones que erosionaban las ventas de la compañía deportiva sin que hubiera sanciones.

La justificación que ha dado Nike ante tal cambio es centrarse en mejorar la experiencia a los clientes desde una aproximación más directa y personal. El cambio respecto a Amazon, eso sí, no quiere decir que no vayan a seguir colaborando con otras empresas que venden sus productos. Es un cambio centrado solamente en salir oficialmente de Amazon. No cambia, según una portavoz de Nike, el hecho de que seguirán utilizando Amazon Web Services (AWS) como plataforma en la nube para sus webs y aplicaciones.

Pese al cambio, Amazon seguirá contando con productos de Nike

Que Nike deje de vender oficialmente en Amazon no quiere decir que otras tiendas y particulares no puedan comercializar sus productos. En este sentido, según cuentan dos fuentes relacionadas con la compañía a AdAdge, Amazon ha estado algún tiempo preparándose para un movimiento así por parte de Nike. ¿Cómo? Negociando con vendedores independientes que vendan el material que Nike vendía hasta ahora.

Terceros pueden seguir vendiendo productos de Nike en Amazon

El acuerdo al que llegaron Amazon y Nike en 2017 no ha resultado tan bueno para la marca como habrían esperado. Si comenzaron a vender oficialmente para querere luchar contra falsificaciones o productos robados, solamente lo han conseguido parcialmente, pues los productos no autorizados seguían apareciendo con otro nombre, y al tener más reviews que los productos legítimos de Nike, muchas veces enterraban la visibilidad de estos.

Esto sin duda explica el cambio, pero también el hecho de que las ventas online de Nike en canales propios han crecido un 35 por ciento en el último año, lo que hace que no dependa tanto de terceros para vender. En cualquier caso, es un aviso a Amazon. Al igual que tuvo guerra con Google y Apple, cuyos productos dejaron de venderse en la tienda hasta que finalmente los de Bezos hicieron las paces.