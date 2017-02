No, Los Simpson no predijeron la actuación de Lady Gaga anoche en la Super Bowl. Cazadores de Fakes

Todo el mundo está hablando de la actuación de anoche de Lady Gaga durante el descanso de la Super Bowl, sobre todo de cómo surcó el cielo acompañada de 300 drones. De hecho, una vez más y como viene siendo habitual, ya se está hablando de cómo 'Los Simpsons' consiguieron predecir el vuelo de la cantante en el evento años atrás, y varios medios se han hecho eco de "la noticia".

Vale, es verdad que en uno de los capítulos de la popular serie se veía cómo Lady Gaga volaba colgada de una cuerda durante un concierto, pero ni era durante la Super Bowl ni la cantante de carne y hueso llevaba un sujetador que escupiese fuego. Por lo que como mucho podemos hablar de un acierto a medias, y nunca de una predicción.

La escena tiene lugar en el capítulo "Lisa Goes Gaga" emitido en mayo del 2012, y que fue la season finale de la temporada 23 de la serie. En el capítulo, Lisa pide la ayuda de la cantante para demostrar que ser uno mismo es mejor que ser otra persona, e incluye un concierto de Gaga en las calles de Springfield, que nada tienen que ver con el estadio de la Super Bowl.

Lady Gaga siempre ha sido una cantante extravagante, y por eso en el capítulo de la serie la mostraron con diferentes vestidos a cada cual más extraño, y durante el concierto volaba suspendida de una cuerda con un sujetador que escupía fuego. Y sí, la Gaga de la vida real voló colgada de una cuerda también anoche, pero es lo único que tiene en común con lo sucedido en la serie.

