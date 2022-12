No, no tienes una reunión mañana: este fallo de Google Calendar crea eventos aleatorios a partir de tu email y así puedes solucionarlo

¿Te has encontrado con una reunión inesperada en tu calendario de Google? ¿No tienes muy claro de dónde ha salido esa cita? Que no cunda el pánico: Google Calendar está sufriendo un error bastante generalizado que afecta a la creación de eventos.

En las últimas horas el Calendario de Google está mostrando eventos que no hemos creado nosotros y a los que no hemos sido invitados. Este error de la aplicación de Google genera eventos de forma aleatoria basándose en los correos electrónicos recibidos en Gmail. Si bien no está claro qué patrón sigue el bug para crearlos, todo apunta a que el desencadenante es la aparición de fechas en el texto del mensaje.

Así, emails con notas de prensa, boletines de noticias o newsletters o notificaciones de facturas son grandes candidatos a actuar como generadores de eventos

Y’all, my @googlecalendar has started creating random events based on emails I’ve gotten … only it’s just like, random marketing content and newsletters.



What fresh hell is this? pic.twitter.com/9ZWR4Txw9C — Christina Stephens (@CEStephens) December 23, 2022

Random bug(?) in @googlecalendar. A bunch of random emails are showing up as events in my calendar. pic.twitter.com/s0QNjKoY9R — Justin Duino (@jaduino) December 23, 2022

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Cómo solucionar el problema de forma manual

Aunque se desconoce la causa y todavía no existe un parche oficial para evitarlo, sí que puedes solucionar el problema de forma manual de forma rápida y efectiva.

Dentro de la interfaz de Google Calendar, acude a la "Configuración" y entra en "Eventos de Gmail" del menú de la izquierda. Allí desmarca la opción de "Mostrar en mi calendario los eventos creados automáticamente por Gmail".

De este modo evitarás que los eventos se generen solos, pero a cambio, tendrás que crearlos tú mismo de forma manual cuando sí que tengas una reunión de verdad.