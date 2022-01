Norton cree que es buena idea cobrarte la suscripción de su antivirus, usarte para minar Ethereum y además quedarse un porcentaje

Si conoces un mínimo sobre software antivirus, seguro has escuchado el nombre Norton alguna vez. La misma empresa que compró en 2021 a su rival Avast por más de 8.000 millones de dólares, lleva unos meses probando una nueva característica en sus soluciones antimalware llamada "Norton Crypto".

Norton Crypto forma parte de Norton 360, la solución de seguridad estrella de la empresa que incluye una VPN, y que cuesta desde 30 a 105 euros al año dependiendo del plan, versión, renovación, etc. Su función es la de minar criptomonedas cuando no uses tu PC... y quedarse una tajada.

De querer ser ligeros a minar criptomonedas: un verdadero giro 360 para los antivirus

Norton Crypto sirve, de momento, solo para minar Ethereum y la aunque la empresa dice que es una función opcional que el usuario tiene que activar para comenzar a minar la criptomoneda, hay usuarios que reportan que el minero se instala y se usa aunque no lo actives, y que es imposible de desinstalar a menos que borres el programa NCrypt.exe con permisos de administrador, y que incluso así puede fallar.

Norton también se encarga de todo por ti, ellos dicen crear una cartera digital segura para cada usuario y "la llave para la cartera está cifrada y almacenada de forma segura en la nube".

Aunque según Norton solo tú tienes acceso a la cartera, no solo tú tienes acceso a lo que ganes minando con Norton 360. Actualmente la comisión por minar es del 15% de lo que le corresponde al minero, a eso puedes sumarle cualquier otra tarifa asociada con transacciones y transferencias.

Los usuarios de Norton 360, al menos según los posts que están llenando el foro oficial de la comunidad, no parecen estar muy contentos con la idea. Hay múltiples quejas de personas que creen que incluir un minero de criptomonedas dentro un antivirus es una idea terrible, cuando uno de sus objetivos es literalmente detectar este tipo de software como malicioso.

Aunque Norton afirma que es una función opcional que el usuario puede activar solo si lo desea, hay usuarios reportando que no es así

Otros usuarios reportan problemas con sus balances, ya sea porque desaparecen o se reducen en frente de ellos, cuelgues de otras apps, pantallazos azules, carteras que no abren, imposibilidad de retirar el Ethereum, etc.

Norton Crypto solo soporta transferir el Ethereum que mines de tu cartera digital a Coinbase. En su web explican que el hashrate está diseñado para actualizarse en tiempo real, y aunque por ahora solo está disponible para algunos usuarios en Estados Unidos, planean expandirlo a otros países.

La defensa principal frente a las quejas de los usuarios parece ser la misma siempre "Norton Crypto es una función opcional, si quieres la usas y sino no". Para Norton la diferencia entre ellos y otros mineros es que el de ellos "es seguro y confiable" y Norton 360 seguirá detectando cryptominers maliciosos como siempre. Irónicamente hay otros antivirus detectando a Norton Crypto como amenaza.

Resulta extremadamente curioso que Norton haya comenzado a incluir esta característica opcional en su producto sin realmente aviso previo, y una que va bastante en contra de todo lo que llevan los antivirus intentando vencer desde hace décadas: eso de consumir demasiados recursos de tu ordenador. Norton Crypto está diseñado para explotar al máximo tus recursos "cuando no uses el PC" y al menos "ganas algo con ello"... después de pagar tus suscripción y comisiones.