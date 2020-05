El nuevo Minecraft Dungeons se lanzó con un bug que podía borrar todos los programas de tu disco si lo desinstalabas

Minecraft Dungeons es el nuevo juego de Mojang y Microsoft que ha tomado el popular mundo de bloques y lo ha convertido en un RPG de acción al estilo Diablo. El título fue lanzado oficialmente el pasado 26 de mayo para consolas y PC, y esta ultima versión llegó con unos cuantos bugs.

Sin embargo, el peor de todos, por suerte ya solucionado, es uno que era capaz de borrar todo el software de tu disco si intentabas desinstalar el juego por cualquier razón. Por lo que si has instalado el juego usando el Launcher de Minecreaft Dungeons es extremadamente importante que actualices cuanto antes.

"La ingenuidad del Launcher de Minecraft Dungeons"

El bug, que fue reportado a pocas horas después del lanzamiento y solucionado en apenas 30 minutos tras ser recibido ese reporte (muy bien Mojang ahí), fue un error bastante crítico para cualquier tipo de programa.

Un usuario había reportado que tenía el Launcher de Minecraft Dungeons instalado en su SSD con todos sus demás juegos, cuando intentó instalar el juego el launcher no lo dejó hacerlo en esa ubicación, así que desinstaló el launcher para instalar el juego en su unidad C:/, pero vaya sorpresa se llevó, cuando este le borró su colección entera de juegos instalados en el SSD.

Según Marcio Oliveria, desarrollador de Mojang que explicó los detalles del bug, el problema estaba limitado a aquellos jugadores que seleccionaran una ubicación personalizada para la instalación del juego:

El launcher de Minecraft Dungeons estaba ingenuamente considerando que solo los archivos que el launcher escribiera iban a vivir ahí. Así que, cuando se desinstabala el Launcher, la lógica de desinstalación simplemente borraba toda la ubicación donde estaba la carpeta de instalación, sin dejar rastro de cualquier archivo de programa en el disco

Muy mal Mojang ahí, básicamente no consideraron la posibilidad de que una ubicación elegida por el usuario pudiese tener cualquier otro programa, y no se dieron cuenta durante las pruebas. Este bug solo afectaba a la versión del juego que usa el Launcher de Mojang, más no a la que se baja desde la Microsoft Store.

Teniendo en cuenta que de lanzamiento la versión de Windows ha tenido múltiples bugs, especialmente con el multijugador, el crossplay, o pantallas de carga infinitas, es un alivio que hayan resuelto este problema tan rápido, porque más de uno iba a optar por desinstalar y volver a instalar el juego, y se podía llevar esta nada grata sorpresa.