El nuevo Zelda ya se ha filtrado. Y han montado un trolleo tan bueno que parece hecho por Nintendo

Tras el gran éxito de su predecesor, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' se ha convertido fácilmente en uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. Nintendo promete volver a encandilarnos con su vasto y explorable mundo abierto, así como con sus nuevas mecánicas de juego que de seguro no dejarán indiferente a nadie. De hecho, la espera está siendo tan larga para algunos que no han evitado querer conseguir este título por otros medios. Aunque se han llevado una sorpresa que recordarán siempre.

Si bien en múltiples foros se mencionaba la filtración de los archivos del juego, todo usuario que haya descargado esta build en particular ha acabado siendo trolleado de la manera más divertida. Y es que al ejecutar "el juego" en una Nintendo Switch o emulador, los usuarios han presenciado una versión muy peculiar del tema 'Suavemente' de Elvis Crespo.

Suavemente... Bésame

Imagen: Twitter (@_cxrdii)

Tal y como ha documentado este usuario en Twitter, al encender la Nintendo Switch se ha llevado una sorpresa totalmente inesperada. Si bien ya olía algo mal el hecho de encontrarse con el logo de Unity al principio, lo que vino después acabó rematando la jugada.

Como cabría esperar, no se trata del videojuego 'Tears of the Kingdom', sino que esta build que circula por Internet no es más que un montaje en el que vemos a una versión animada de Ganondorf, antagonista principal de la franquicia, bailar una versión editada con Loquendo de Suavemente. Aunque muchos se han llevado un chasco y citan haber perdido el tiempo, lo cierto es que no tiene ni un ápice de desperdicio.

Lo curioso de todo es que el juego sí se ha filtrado al completo y el conjunto de los archivos de este fake tiene el mismo tamaño que la build del juego completo filtrada en Internet. Es por ello que muchos se sorprendieron al ver este divertido engaño, ya que tanto tamaño como hash eran idénticos.

El vídeo original fue creado por TerminalMontage, un creador de contenido dedicado a subir animaciones de todo tipo en YouTube. Aunque el vídeo original ya no tenga la canción de fondo por una reclamación de derechos, podemos verlo al completo a través del vídeo resubido por otro usuario.

Aquellos que esperen impacientes por 'Tears of the Kingdom' tendrán que seguir haciéndolo por unos días más. El título de Nintendo llegará a las tiendas el próximo 12 de mayo, por lo que ya no queda prácticamente nada. Algunos medios, como nuestros compañeros de Xataka, Vidaextra o 3DJuegos, ya pudieron probar la primera hora de juego, con satisfacción prácticamente unánime.

Imagen | Nintendo

En Genbeta | Quiso instalar Steam desde el DVD de Half-Life 2 de hace casi 20 años. Acabó usando dos sistemas operativos y mucho ingenio