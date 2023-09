Oferta especial de Disney+ a 1,99 euros al mes para nuevos y antiguos suscriptores: así puedes conseguirla

En los últimos meses, hemos visto como muchas plataformas de contenido online decidieron subir sus precios en los planes mensuales. Disney+ ha sido uno de los casos más recientes con un aumento sustancial de precios que se aplicará a partir de noviembre. Pero antes de eso ha querido lanzar una oferta realmente interesante con la que vas a poder ahorrar el 75% a la hora de suscribirte durante 3 meses.

Y es que recientemente Disney+ ha lanzado una promoción con la que trata de conseguir nuevos suscriptores que todavía no han probado la plataforma. Pero también aplicará a aquellos que dieron de baja su suscripción hace varios meses y que quiere rescatar con un precio realmente atractivo, algo que no es común que se haga.

La oferta de Disney+ que no debes desaprovechar

Esta oferta que se aplica en el momento de la suscripción, siempre que se cumplan con las condiciones de uso, va a permitir conseguir un precio especial de 1,99 euros al mes durante 3 meses. De esta manera, 3 meses de Disney+ te van a salir por 5,97 euros.

La promoción tiene como fecha de caducidad el próximo 20 de septiembre, por lo que únicamente ofrecen 15 días para que te decidas con respecto a si quieres acogerte a esta promoción o no.

En las condiciones se establece que los suscriptores deben ser mayores de 18 años, y se especifica claramente que el una vez concluido el periodo de 3 meses se comenzarán a cobrar 11,99 euros en el método de pago elegido. Nos recuerdan en este caso, ya que se aplicará la subida de precio de 8,99 euros que cuesta ahora el plan básico hasta los 11,99 euros.

De esta manera, te recomendamos que si nunca has probado Disney+ o si lo abandonaste porque no podías permitírtelo corras a canjear la promoción en su propia página web. Eso si, te recomendamos establecer un recordatorio en tu calendario para cancelar antes tu suscripción en el caso de que no quieras terminar pagando en el cuarto mes casi doce euros por el servicio.

