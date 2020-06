Paga menos de 5 euros por 740 juegos y recursos gracias al bundle de Itch.io contra la injusticia racial

Desde que la gente en Estados Unidos tomó las calles para protestar contra el racismo sistemático que afecta al país, muchas han sido las empresas de tecnología que han roto el silencio y decidido apoyar el movimiento #BlackLivesMatter, ya sea con mensajes de apoyo, donaciones o cancelando eventos.

Justo para recaudar fondos y mostrar solidaridad, en la plataforma de videojuegos independientes Itchi.io han armado el que posiblemente sea el bundle de juegos y recursos más grande que hemos visto hasta la fecha: 742 ítems valorados en 3.470 dólares se han puesto en oferta por solo 5.

We reached out to our community and an unprecedented number of creators donated over 740 projects to be part of what we believe is the largest bundle ever.



The Bundle for Racial Justice and Equality is now available #BlackLivesMatterhttps://t.co/JCCnqMF6yz