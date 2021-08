"Paga o te humillaré con críticas": las amenazas contra los escritores que usan Goodreads y a las que Amazon no da solución

La web Goodreads, que es propiedad de Amazon y un recurso en el que escritores pueden dar a conocer sus libros, es la nueva protagonista de una de las tendencia de Internet y las redes sociales: el 'review bombing' o bombardeo de reseñas falsas. Tendencias que pueden ser peligrosas.

Y es que, en este caso, hay autores y autoras que han recibido amenazas de usuarios anónimos que dicen que pueden arruinar su carrera con reseñas muy negativas de su trabajo si no les dan dinero para evitarlo. Por lo que parece, hay extorsionadores dedicados a esto.

Beth Black cuenta que avisó en diversos foros de Goodreads de que pronto publicaría su nuevo libro. A eso recibió un mensaje, escrito en mayúsculas con una amenaza: "O CUIDAS DE NUESTRAS NECESIDADES Y REQUISITOS CON TU CARTERA O ARRUINAREMOS TU CARRERA DE AUTOR. PÁGANOS O DESAPARECE DE GOODREADS POR TU PROPIO BIEN". En diversos fotos internos de Goodreads, hay más autores contando que han recibido amenazas similares.

Otro autor que se hace llamar MK dice haber recibido un mail de un talk Joseph, donde además de insultarlo lo amenaza diciendo que "abre tu cartera y ríndete a mis ofertas, si no te humillaré en público" para añadir que estará tras él como una pesadilla y que "no te molestes en rastrearme porque borraré esta cuenta en breve".

Otro escritor dice que recibió un mail similar también de Joseph y que al día siguiente encontró 6 reseñas negativas a nombre de diferentes usuarios criticando muy negativamente su trabajo. Twitter ha sido otra paltaforma para mostrar públicamente estos ataques los autores están recibiendo.

I wouldn't normally ask this, but MANHUNT has been subjected to a small-scale review bombing ahead of its actual release, and if a few dozen of you or so were willing to level out the playing field I'd be very appreciative.https://t.co/6uVemLZ88b