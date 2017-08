Parece que todo Internet corrió a escuchar "Total Eclipse of the Heart" durante el eclipse solar total

Porque a veces el mundo es maravilloso, durante el eclipse solar total del pasado 21 de agosto, las escuchas de la popular canción ochentera de Bonnie Tyler, "Total Eclipse of the Heart", aumentaron casi 2,859% en Spotify en los Estados Unidos y 827% en todo el mundo.

La cantante de 66 años vio uno de los mayores empujones de popularidad de su carrera en los últimos días gracias al evento astronómico. Tanto así, que hasta cantó en vivo la mencionada canción dentro de un crucero de Royal Caribbean para el público que iba a mirar el eclipse.

El aumento de popularidad de "Total Eclipse of the Heart" no fue solo en Spotify, en Pandrora la estación de la canción tuvo un pico de 750%, y en YouTube también aumentaron los números del vídeo oficial de la canción.

El total de horas vistas del vídeo oficial de Eclipse total del corazón en YouTube rondó las 65,000 en los últimos días, alcanzando 260,000 horas durante el eclipse.

Para darnos una idea de lo raros que son estos números, y no hablamos de que haya que esperar décadas y décadas para otro eclipse de este tipo, eventos como el Super Bowl solo aumentan la popularidad de un artista entre 100 y 300%.

De una vez nos disculpamos por meterte la canción en la cabeza, si es que no la tenías ya desde ayer por alguna razón.

Vía | Quartz

En Genbeta | Descubre cuándo y dónde podrás ver el próximo eclipse