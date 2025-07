"Los trabajadores deberían hacer turnos de madrugada o durante la noche": las olas de calor pueden cambiar cómo trabajamos en España

Apenas ha comenzado el verano y el calor en España ya se ha llevado vidas por delante de trabajadores que estaban llevando sus funciones a cabo en estas situaciones de clima extremo. El sistema de monitorización del Instituto Carlos III contabiliza 2.168 muertes por temperaturas -altas y bajas- en la primera mitad de 2025, no todas trabajando, pero sí varias de ellas.

Una de las noticias más triste de los últimos días fue la muerte de una barrendera en Barcelona, tras haber completado toda su jornada laboral bajo un calor altísimo. Sin confirmación aún, se habla de una muerte por, "presuntamente" el calor que vivió en las horas de trabajo. Ahora, Eric Gielen, profesor de urbanismo en la Universitat Politècnica de València, ha declarado que: "no tiene sentido barrer la calle con estas temperaturas" para recordar que deben adaptarse los horarios y que "se debería hacer por la noche".

Si las temperaturas altas se mantienen y las ciudades no ofrecen espacios frescos (está también siendo muy polémicas las decisiones en lugares como Madrid donde las plazas públicas no tienen árboles y ahora en sitios como la Puerta del Sol hay unas lonas blancas que no hacen frente al calor), el profesor augura que podemos acabar con una vida como la de Emiratos Árabes Unidos donde la ciudad se paraliza en las horas de calor y no hay vida por las calles.

@ritamaestre Décadas de gobierno del Partido Popular han convertido las plazas de Madrid en desiertos sin una sola sombra. ♬ sonido original - Rita Maestre

De hecho, el experto en urbanismo propone a las ciudades hacer lo contrario a lo que muchas han estado haciendo: más zonas verdes, más fuentes de agua y... también propone, en una entrevista, modificar los horarios laborales de ciertas profesiones, como la limpieza de las calles y también los horarios de estudio tradicionales.

Adiós al horario de 9 a 5

En España tenemos muy interiorizado el horario de oficina de 9 a 5 y horas de apertura de los negocios desde el mediodía hasta el anochecer. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos todo este concepto para dejar lugar a ocuparnos en las horas más frescas del día y simplemente descansar cuando el calor no da tregua?

El experto en urbanismo ha afirmado que "los trabajadores públicos, que dependen de la Administración, deberían hacer turnos más temprano, desde madrugada, o trabajar a partir de la última hora de la tarde y durante la noche. Pero hacerlo en las horas de más radiación solar no es una buena idea". Y recuerda que lo casos de personas fallecidas o atendidas por los servicios médicos en los últimos días han mostrado esto.

Además, el experto alerta que se debe hacer con urgencia. "Pienso también en los trabajadores de la construcción y la jardinería. Lo primero, debería ser actuar en el ámbito público para dar ejemplo", ha afirmado.

Ayer ya veíamos que los barrenderos de Barcelona, con independencia de la empresa para la que trabajen, deben acatar las mismas para evitar insolaciones y golpes de calor: El Ayuntamiento de Barcelona y las cuatro empresas concesionarias del servicio de limpieza y recogida de residuos en la ciudad tuvieron una reunión de emergencia tras la muerte de una trabajadora y que varios más se encontrasen mal en los últimos días para unificar sus protocolos.

Imagen | Foto de Prateek Katyal en Unsplash recortada

