PayPal bloquea los pagos en Pornhub, y las criptomonedas pueden ser sus mejores sustitutas

PayPal ha bloqueado los pagos en PornHub. Según contó a Motherboard, porque han descubierto, tras estudiar el caso, que "Pornhub ha realizado pagos comerciales en PayPal sin contar con nuestro permiso". Por ello, han "tomado medidas para impedir que esas transacciones ocurran". En principio la noticia podría no parecer relevante, pero la importancia de PayPal en la plataforma es enorme, como veremos.

PayPal es el método mayoritario de cobro de Pornhub a las actrices y actores porno que suben los vídeos a la plataforma de forma profesional o amateur y forman parte del Model Program. Así, Pornhub está instando a los usuarios que tuvieran cobros pendientes a cobrar a través de transferencias bancarias y depósitos o mediante cheque, pero la solución no ha gustado a los propietarios de los canales que tenían que cobrar los pagos de octubre.

Según Pornhub, más de 100.000 actores y actrices dependen de estos ingresos a través de PayPal para vivir, lo que muestra la dependencia de la plataforma y su calado entre este tipo de negocios. El problema es que, según contaba PayPal a Gizmodo, su política prohíbe "ciertos materiales o servicios de orientación sexual", que encaja en el contexto de Pornhub.

Tras la noticia, muchos medios se han preguntado qué podría pasar de ahora en adelante, con las criptomonedas resonando de fondo. La propia PornHub ha confirmado a varias webs, entre ellas Coindesk, que están analizando las distintas posibilidades en este sentido. "Actualmente pagamos en Verge y estamos evaluando la posibilidad de añadir otras opciones de pago en criptomonedas".

En el momento de conocerse la noticia de Paypal, la valoración de Verge (XVG), que es un método aceptado en Pornhub desde abril de 2018, subió un 2%. En este sentido, el CEO de Binance, afirmó en Twitter citando a Pornhub que la problemática con Paypal "sonaba como una oportunidad para las criptomonedas".

Crypto, personal portal... LOL. I don’t understand what that even is. I’m cool with just direct deposit into my bank account.