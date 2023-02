Si pensabas enrollarte en un chat interminable con el nuevo Bing, malas noticias: Microsoft limita su uso para evitar "desvaríos"

Si estabas pensando en enfrascarte en una larga conversación con el nuevo Bing una vez esté disponible en tus dispositivos (si te has apuntado a la lista de espera, que sepas que es posible tenerlo ya sin esperas), llegas tarde: días después de experimentar ciertas incidencias en las respuestas de su chatbot en usos moderadamente extensos, Microsoft toma medidas: adiós a las sesiones largas de uso de Bing.

En los últimos días hemos visto como tanto ChatGPT como este nuevo Bing con ChatGPT integrado no solo no son infalibles, si no que ofrecen respuestas extrañas. No es tanto que se equivoquen en sus respuestas, si no que a lo largo de la charla pueden llegar a desvariar, confundirse e incluso resultar ofensivos. Lo hemos comprobado usuarios y también la propia Microsoft, que ya había advertido, que las sesiones de chat muy largas pueden confundir al modelo.

Ante la "confusión", limitación

Como explica Microsoft en su blog oficial, desde hoy el sistema estará capado, "con un límite de 50 turnos por día y cinco por sesión" con su chatbot. Más concretamente, Microsoft entiende por "turno" una interacción completa con el modelo, es decir, una pregunta del usuario y respuesta del chatbot.

Para determinar este límite han tenido en cuenta que la mayoría de usuarios encuentran las respuestas a lo que buscan en esos cinco turnos y que aproximadamente solo el 1% de las conversaciones se dilatan hasta superar los 50 mensajes.

¿Qué pasará cuando alcances el límite? El sistema te pedirá que inicies un nuevo tema. Además se aplicará tabula rasa: cuando termines la sesión será necesario hacer click sobre el icono de la izquierda del cuadro para comenzar la búsqueda de nuevo y "borrar" ese contexto.