La PlayStation Classic utiliza un emulador open source, el mismo que usa RetroArch

La PlayStation Classic es la apuesta de Sony que sigue la tendencia que iniciara Nintendo no hace mucho con sus consolas Mini, como las pequeñas ediciones de la NES y la SNES. Un pedacito de cielo para los gamers nostálgicos, pero que a diferencia de las consolas retro de Nintendo, no usa un emulador desarrollado por la empresa nipona.

La consola de Sony utiliza el emulador open source PCSX ReARMed, un fork del conocido PCSX-Realoaded que a su vez es un fork mejorado del fallecido emulador PCSX que data del año 2000. PCSX-Reloaded inició su desarrollo a mediados de 2009, siendo compatible con Windows, Linux y macOS, y dando lugar al actual ReARMed que incluye la PlayStaton Classic.

PCSX ReARMed es el mismo emulador de PlayStation que usa el conocido RetroArch, esa fantástica base de software que nos permite cargar emuladores y roms de múltiples consolas más allá de la PlayStation, y que puedes usar en Windows, Linux, macOS, pero también en plataformas móviles como Android y iOS. Aunque no es precisamente fácil de configurar.

Dos funciones que este emulador tiene pero que la PlayStation Classic no ha incluido, son juego en red y "save rewind", una característica que te permite hacer reversa de gameplay reciente. La mini consola de Sony solo tiene una tarjeta de memoria virtual que funciona como las memory cards de antaño, y el "punto de reaunudado" para guardar el juego el momento exacto que queramos, un punto único por juego.

Si hacemos caso a los análisis de nuestros compañeros en Xataka o en VidaExtra, la experiencia que ofrece la consola en general es excelente, tal como la recordaban en la PlayStation original, con controles y gráficos intactos y ningún tipo de latencia con tiempos de carga ínfimos, así que pues la consola sería un acierto y la elección de emulador también.

19 years ago, Sony unsuccessfully tried to sue a PlayStation emulator out of existence (and when they lost, they purchased the emulator and shut it down). Now they're happily using open source emulation for their own products. How far we've come!