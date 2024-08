Poca gente usa una de las funciones más esperadas de WhatsApp... pese a que lleva activa desde hace un año

Como usuarios somos personas realmente exigentes hacia las aplicaciones que usamos a diario. Cada vez exigimos más funciones diferentes que vayan más allá de las características de uso básicas de nuestra aplicación. El problema llega cuando estas características novedosas llegan a nuestros dispositivos pero no se explotan como es debido por el desconocimiento de los usuarios de su existencia.

Uno de los ejemplos más claros los tenemos en WhatsApp. Un servicio que no para de competir contra el resto de aplicaciones de su entorno como es Telegram. Algo que comparten es la bajada en la calidad que sufren las imágenes o vídeos que se comparten a través de estos servicios para poder hacer el envío de manera liviana. Pero WhatsApp tiene una función, al igual que Telegram, para poder enviar las imágenes a mayor calidad.

WhatsApp aún tiene funciones desconocidas por los usuarios

Hasta no hace mucho, enviar imágenes a gran calidad a través de estos servicios era una tarea realmente complicada, y que requería de trucos. Pero desde un año la aplicación permite seleccionar el envío de imágenes en calidad HD.

Este fue un salto de calidad realmente importante, ya que ahora se presenta la calidad estándar y la calidad HD. De esta manera, con la primera opción se puede enviar una imagen en 1365 x 2048 píxeles y con la segunda opción en HD se consigue en 2000 x 3000 píxeles. Un salto de resolución que es realmente importante.

Lógicamente, la opción de calidad estándar es la predeterminada en la aplicación, con el objetivo de que le cueste menos "trabajo" a WhatsApp compartir de la imagen y que tenga una menor carga para sus servidores. Pero cabe recordar que si se quiere enviar la imagen en HD, simplemente en nuestro móvil al seleccionar la imagen a enviar y en la parte superior central aparecerá la etiqueta HD para poder pulsar sobre ella.

Al enviar la imagen con esta función, todo el mundo lo sabrá. Ya en la previsualización de la imagen enviada se puede comprobar si ha sido enviada en HD o no. Pero aunque esta función sea realmente interesante, hay que destacar precisamente que el desconocimiento de los usuarios hace que no se use esta opción. Así que siempre es interesante hacer un repaso de todo lo que tenemos a nuestra disposición.

