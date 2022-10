La Policía detiene a 9 personas por estafar 3 millones de euros a través del envío masivo de SMS suplantando a varios bancos

En la actualidad las estafas han ido evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías. Esto es algo que ha quedado materializado en la última detención masiva que ha realizado la Policía Nacional que ha desarticulado una banda que se dedicaba a estafar a varias personas a través del envío de SMS masivos con enlaces phishing haciéndose pasar por entidades bancarias.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, la desarticulación ha terminado con 8 personas detenidas en Valencia, Madrid, Zaragoza y Orense de momento. Estos están acusados de estafar a 19 personas a lo largo de España 3 millones de euros, bajo los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de identidad y estafa informática.

Un vistazo a… Cómo mejorar la SEGURIDAD EN INTERNET: VPN, DNS y páginas con HTTPS

Estafados 3 millones de euros a través del envío de SMS masivos

En este caso los ciberdelincuentes se dedicaban a enviar SMS de manera masiva a sus víctimas alertando de una brecha de seguridad en su cuenta bancaria. En este momento las víctimas accedían a al enlace, redirigiéndose a la web de la entidad bancaria que está siendo usurpada reportando el acceso a los atacantes.

🚩8 detenidos en #Madrid, #Zaragoza, #Valencia y #Orense por estafar casi 3.000.000€ haciéndose pasar por entidades bancarias



Usaban técnicas de #smishing y #vishing para acceder de forma ilegítima a las cuentas bancarias de las víctimas a través de sms y llamadas telefónicas pic.twitter.com/NNdXLB6kVt — Policía Nacional (@policia) October 11, 2022

Al pulsar sobre el enlace no ocurría aparentemente nada, pero los delincuentes llamaban a las víctimas suplantando el teléfono de la entidad, haciéndose pasar por empleados del banco informaban a los clientes de que se había reportado un acceso poco frecuente a la cuenta. En este caso las víctimas obviamente sentían que podía estar relacionado con el hecho de pulsar sobre el enlace del SMS, y comienza a darle total veracidad a la llamada.

En esta llamada se comenzaban a realizar las correspondientes transferencias de una gran cantidad de dinero. Para estos movimientos normalmente se requiere de un código de verificación que llega a través de un SMS o en la correspondiente aplicación de verificación del banco. Las víctimas se la daban a los ciberdelincuentes sin ningún tipo de problema creyendo que eran para anular todas las operaciones fraudulentas que se han realizado, aunque en realidad se estaba procediendo al robo.

Ante estos hechos, estamos ante una estafa millonaria y que ha combinado técnicas de smishing y vishing para poder acceder ilegítima a las cuentas. La propia Policía Nacional ha dado varios consejos para evitar las estafas a través de mensajes de texto, como por ejemplo no pulsar en enlaces que llegan de los bancos, ya que no es un sistema de comunicación habitual. El problema radica en que normalmente las víctimas siempre son personas mayores y que no tienen muchos conocimientos en informática.