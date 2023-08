"Prefiero ver mis libros pirateados que esto”. Una autora se encuentra libros que no ha escrito a su nombre generados por la IA

Con la llegada de las inteligencias artificiales crear un libro no es una tarea demasiado complicada, ya que eligiendo un tema puedes hacer que las páginas se escriban 'mágicamente' ante ti. Y a priori esto no es un problema para nadie, pero cuando se usa el nombre de algún autor con renombre para poder vender estos libros que se han generado de forma sencilla sí que tenemos un grave problema.

Esto precisamente es lo que le ha ocurrido a la autora Jane Friedman, que se ha encontrado como han comenzado a aparecer libros a su nombre que ella no ha escrito. Todos estos generados con inteligencia artificial, siendo algo que le ha resultado 'decepcionante' vertiendo mucha de la culpa a Amazon y Goodreads.

Un vistazo a… AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

El enfado mayúsculo por el mal uso que se le da a la IA

Y es que estas plataformas no tienen mecanismos actualmente para poder determinar que los libros que suben corresponden al autor/a que se especifica. Es decir, cualquier lector puede crear un libro con la IA especificando que ella es la autora y comenzar a ganar dinero rápidamente. Precisamente el nombre de la autora hace que tenga muchas más ventas al generar una confianza.

Según la autora, los libros que se ha encontrado en Amazon y que están asociados a su propio nombre son los siguientes:

Una guía paso a paso para crear libros electrónicos atractivos, construir una plataforma de autor próspera y maximizar la rentabilidad

Cómo escribir y publicar un libro electrónico rápidamente y ganar dinero

Promocionar para prosperar: estrategias para disparar sus ventas de libros electrónicos en Amazon

De esta manera la autora está denunciando que se están aprovechando de los autores amateurs con su nombre para comprar un libro que creen que es suyo pero en realidad no. Además, se reafirma en que están generados con IA, ya que ha usado herramientas de detección avanzadas para poder determinarlo, así como en creer que debido a la gran cantidad de contenido suyo que hay publicado es rápido entrenar a una IA. Pero en realidad solo le faltó con leer unas páginas de estos libros para saber que eran generados por ChatGPT.

Y aunque trata de consolarse afirmando que estos libros no reciben reseñas y que están cayendo en un auténtico olvido, se apena que en la plataforma Goodreads estos libros sí se estén asignando a su autoría. No es fácil eliminarlos de su perfil al no tener el control sobre ellos y tener que optar a otros usuarios para que denuncien este hecho y que sean retirados.

Es por todo esto que los autores tienen como tarea extra el revisar las plataformas como Amazon para que no haya contenido falso atribuido a ellos. Pero esto es algo que no se puede parar, llegando a afirmar que "preferiría ver mis libros pirateados que esto". Y es que sin duda crea mucha frustración que se esté dando este uso a la IA para generar dinero de una manera rápida y usurpando la identidad de grandes autores. Y además cree que todas las plataformas se están convirtiendo en basureros incendiados por aceptar este tipo de contenido falso.

A día de hoy estos libros ya han sido retirados de Amazon y Goodreads, achacándolo a la reputación que tiene y la difusión de sus opiniones. Pero esto es algo que seguramente no ocurra con otros autores que van a ver como están indefensos en la red, requiriendo ahora mayores controles por parte de las plataformas. Y es que esto es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos a partir de ahora.

En Genbeta | eBiblio es la verdadera biblioteca digital del siglo XXI para leer libros gratis: así puedes registrarte para usarla