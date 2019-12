Pronto podremos hacer búsquedas por voz desde la web de YouTube

La famosa investigadora Jane Manchun Wong, conocida en la web por descubrir funciones ocultas en las aplicaciones y servicios más populares del mundo, acaba de publicar su último descubrimiento relacionado con YouTube.

Específicamente en la versión web para el escritorio de YouTube. Como podemos ver en el vídeo compartido en Twitter, se muestra claramente el nuevo botón junto al cajón de búsqueda para permitirnos utilizar comandos de voz.

YouTube is working on voice search for web pic.twitter.com/NoVk43IHIX