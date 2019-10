Que Apple ceda ante China (y no para cumplir la ley) se ha vuelto habitual: sus ingresos y la fabricación del iPhone dependen de ello

Las protestas de Hong Kong está siendo uno de los eventos sociopolíticos más importantes del año, por lo que implica para los habitantes de la isla, donde se han sucedido las manifestaciones contra el régimen chino, pero también por lo que muestran de las compañías que operan en el país asiático.

En el caso de Apple, lo más relevante en las últimas semanas tiene que ver con la aplicación HKMap. Se trata de una aplicación utilizada por los manifestantes para comunicar gráficamente a otros manifestantes y ciudadanos dónde se ha levantado una bandera, que la policía utiliza para comunicar a los manifestantes que tienen que dispersarse.

Esa información tiene varios usos: uno de ellos es, obviamente, evitar encontrarse a polícias. Para los manifestantes violentos puede ser enfrentarse a la policía, y para ciudadanos en general, evitar zonas poco seguras, particularmente si van con ancianos o niños. La noticia es que Apple ha borrado la aplicación HKMap de la App Store de iOS, tras un problemático lanzamiento.

La segunda polémica de Apple con HKMap acaba con su adiós

Con este comunicado ha explicado Apple la retirada de la polémica aplicación:

"La aplicación muestra ubicaciones policiales y hemos verificado con la Oficina de Delitos de Ciberseguridad y Tecnología de Hong Kong que la aplicación se ha utilizado para atacar y emboscar a la policía, amenazar la seguridad pública y los delincuentes la han utilizado para victimizar a los residentes en áreas donde saben que no hay cumplimiento de la ley. Esta aplicación viola nuestras pautas y leyes locales".

La web en la que se basa la aplicación es HKmap.live, y de momento si es accesible en China. El problema es que el Gobierno chino podría bloquear tanto la página web concreta como todo lo relacionado con Hong Kong en Internet en cualquier momento, por lo que la retirada de la aplicación de la tienda por parte de Apple es muy relevante.

Esta eliminación de HKMap supone la primera retirada de la tienda, pero el tres y el cuatro de octubre ya fueron días polémicos, pues Apple rechazó primero aprobar la aplicación, afirmando que la aplicación podría favorecer una actividad no ilegal. El caso finalizó con la aprobación el siguiente día, y finalmente la aplicación estuvo disponible para todo el que quisiera descargarla.

Hay casos en los que Apple ha cedido para cumplir con la ley, como con el caso de iCloud. En otros, simplemente, ha cedido a presiones

¿Qué ha cambiado para que tras ser aprobada Apple haya reculado y haya vuelto a rechazar HKMap, eliminándola de su tienda? Una publicación de People's Daily, el mayor periódico de China y relacionado con el Partido Comunista. En dicho artículo, además de verter duras críticas sobre HKMap, el diario se preguntaba si Apple estaba favoreciendo conexiones entre manifestantes violentos.

Además, llamaba a Apple a "pensar en las consecuencias de su decisión errada e imprudente". No podemos saber si a nivel gubernamental se ha producido alguna otro contacto con Apple, pero lo que sabemos es que tras el artículo del periódico ha llegado la reacción de Apple, algo que tomamos como haber cedido a una presión de China. El problema es que no es la primera vez, y parece que no es la última.

La eliminación de la aplicación de Quartz, y otras anteriores

La aplicación de Quartz también ha desaparecido de la App Store en Hong Kong.

El problema de la eliminación de HKMap, es que en otros lugares Apple no opera así si una aplicaciones cumple con sus reglas. Por tanto, situar en el centro de las causas a las presiones del Gobierno chino es lo más preciso. Antes de eliminar la aplicación de mapas, Apple eliminó ayer la aplicación de noticias del medio Quartz, que está realizando un amplio seguimiento a las protestas de Hong Kong. Según contó a The Verge el CEO del medio, Apple eliminó la aplicación por presiones del Gobierno.

Según la publicación, la cobertura de los eventos en Hong Kong y los consejos que han publicado sobre cómo evitar la censura con VPN, son los hechos que han llevado a que el Ejecutivo pida la eliminación de la aplicación. Por parte de los de Xi Jinping ha habido más medidas en este sentido, como el bloqueo a la web de Quartz en China continental.

Que Quartz solamente se haya eliminado en China deja entrever fuertes presiones

Además de eliminar HKMaps y Quartz, otras acciones recientes de Apple en la línea de cumplir presiones del Gobierno tienen que ver con los emoji de Taiwán y Hong Kong. Actualmente, la primera isla no está controlada por el Partido Comunista Chino, pero éste persiguela unificación. Por ello, la bandera taiwanesa es vista como un símbolo de independencia en sí, y además de no estar disponible en China continental desde hace más de un año, ha sido eliminada de iOS 13 en Hong Kong y en Macao.

Antes de estos casos, eliminó de la App Store a petición del Gobierno chino la aplicación del New York Times. Lo mismo ocurrió con Skype, que acabó saliendo de la tienda, junto a más de 400 aplicaciones de VPN a las que el Gobierno chino se opone por cómo permiten saltarse la censura.

El caso de iCloud en China

La situación de iClod en China también ha sido de los casos más polémicos de Apple en relación a las autoridades del país. Con anterioridad al 28 de febrero de 2018, Apple podía alojar los datos de sus usuarios chinos en servidores remotos. Sin embargo, a partir del mencionado día entró en vigor una legislación que obligaba a los proveedores de servicios en la nube a alojar sus contenidos en servidores nacionales.

Eso hizo que Apple pasara a compartir con la empresa 'Guizhou on the Cloud Big Data Industrial Development Co' la gestión de los datos de iCloud en China. Si Apple no hacía esto, no podría seguir operando servicios en la nube en China, pues la medida era obligatoria por ley.

En un artículo de Reuters se afirmaba que esto implicaba que las llaves de cifrado de iCloud de los usuarios chinos pasarían a estar en China, algo que haría que ante una orden judicial china, muy fácil de conseguir por parte de polícia y autoridades, los datos de los usuarios pudieran quedar a merced del Gobierno. No hay que olvidar el caso en el que Google destapó que desde China se aprovechó una vulnerabilidad de iOS para hackear iPhone y acceder a datos de ciudadanos de la perseguida comunidad Uighur.

Según cifras de Apple, en lo que va de año fiscal 2019, ha ingresado 33.000 millones de dólares en China

Se cuestionó si iCloud en China tendría puertas traseras, a lo que Apple respondió con firmeza. "No vamos a crear ningún tipo de puerta trasera a cualquiera de nuestros sistemas. [...] Apple no ha creado nunca una puerta trasera ni una llave maestra para ninguno de sus productos o servicios. Tampoco hemos permitido nunca que un gobierno acceda a los servidores de Apple. Y nunca lo haremos".

Blocked in China:



- Google

- Facebook

- YouTube

- Wikipedia (Chinese)

- Twitter

- Netflix

- Instagram

- Tumblr

- WhatsApp

- BBC

- New York Times

- Bloomberg

- Reuters

- WSJ

- TIME

- The Economist



Not blocked:



- Amazon

- Ebay

- Yahoo

- LinkedIn

- Bing

- Apple

- MSN — The Spectator Index (@spectatorindex) November 24, 2018

Pese a este comunicado, las dudas nunca han cesado, y en su momento se cuestionó si, como hicieron otras compañías, Apple no podría simplemente haber dejado de ofrecer iCloud en el país, en lugar de ceder a las leyes chinas y tener que trasladar los datos de sus usuarios desde localizaciones donde se asegura mejor su privacidad, que según Apple es el objetivo máximo para con sus usuarios. Como vemos en el tuit insertado, son muchas las compañías y medios que están bloqueados en China, precisamente por no haber transigido a sus peticiones y no haber adecuado sus servicios a los del gigante asiático.

Nada impide a Apple dejar de cumplir con lo que las leyes o el Gobierno chino le exigen o piden. O sí, miles de millones de dólares de ingresos por seguir operando y vendiendo allí y el hecho de que China es el único país donde se puede producir el iPhone al ritmo de producción y coste actual.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Apple para conocer la posición de la compañía respecto al caso de las eliminaciones de Quartz y HKMap, y actualizaremos el artículo si recibimos contestación.