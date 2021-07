Qué hace Sorare, la empresa de cromos de fútbol digitales con un valor estimado de 3.800 millones con inversores como Piqué

Los cromos de toda la vida, aunque siguen vendiéndose, se antojan reliquias vivientes. Los que todavía están en el mercado son coletazos del gran fenómeno que fueron en el pasado, especialmente cuando hablamos de colecciones de cromos de fútbol. Tras cierto impás, los cromos están de vuelta moviendo millones de euros, aunque no en formato físico.

Sorare es una compañía con sede en París, fundada en 2019 por Nicolas Julia y Adrien Monfort, que recupera aquella afición para el ámbito digital basándose en tecnologías como el blockchain y los NFT, los activos digitales que están revolucionando el mundo del coleccionismo, y en el uso de la criptomoneda Ether. Su apuesta son los cromos de fútbol digitales y no le va mal vistas las últimas noticias.

Más allá del simple coleccionismo, Sorare permite utilizar los cromos en un juego propio de 'fantasy football'

Tras recaudar 50 millones de dólares en una financiación de serie A el pasado mes de febrero, con nombres implicados tan notables como el de Gerard Piqué o Antoine Griezmann, Business Insider asegura que la plataforma, también apoyada por un gigante de los videojuegos como Ubisoft, anunciará una financiación récord de 532 millones de dólares.

Qué hace para valer 3.800 millones de dólares

Un equipo en Sorare. / Sorare

Fuentes que Business Insider no identifica, aventuran que la valoración se Sorare se sitúa en el entorno de los 3.800 millones de dólares. Una cifra abultada que supondría todo un récord en el ecosistema francés de empresas emergentes tras la rumoreada ronda de financiación que todavía no ha sido anunciada y que estaría liderada por SoftBank. La compañía, a preguntas de CoinDesk, dice que no tiene "nada que anunciar".

Pero... ¿qué hace para valer tanto? Generar mucho dinero con cromos de fútbol digitales.

En Sorare los usuarios compran, venden, intercambian y administran sus tarjetas digitales de jugadores de fútbol reales formando su propio equipo desde su aplicación móvil o la web. La compañía tiene licencia oficial de cerca de 150 clubes que aumenta periódicamente y muchos de estos clubes emiten sus propios NFT.

Sorare cuenta con la licencia oficial de cerca de 150 clubes de fútbol de todo el mundo

Como con los cromos físicos, las tarjetas de Sorare son coleccionables y resultan atractivas porque son finitas y existe escasez. De hecho, dependiendo del deportista, su tarjeta puede ser única, muy rara (solo hay 10 copias) o rara (solamente hay 100 copias), atendiendo a los tipos de tarjeta para la temporada 2020-21. Y como otros tokens no fungibles, no se pueden copiar ni se pueden arrebatar fácilmente a su propietario. Todo está en la cadena de bloques.

El cromo único de Cristiano Ronaldo en la temporada 2020-2021. / Sorare

Pero más allá del valor que se le pueda dar al coleccionismo de las tarjetas, estos cromos sirven para jugar a SO5, el juego de fantasy football de Sorare y también, potencialmente, en juegos de terceros que incorporen y den utilidad a estas tarjetas en sus experiencias. Sorare5, como también es conocido el juego, consiste resumidamente en formar un equipo con cinco cartas y ganar puntos dependiendo del rendimiento de los jugadores en los partidos de fútbol de la vida real. Cada semana los cromos de los jugadores ganan puntos de experiencia y eso permite competir a los usuarios en divisiones superiores para ganar premios.

En marzo, el único cromo de Cristiano Ronaldo de la temporada 2020-2021 fue comprado por 289.920 dólares

Y para empezar, no hace falta desembolsar grandes cantidades de dinero. Cada jugador que se registra recibe un puñado de cartas comunes para empezar. A partir de ahí quizás solo quiere competir y ganar trofeos, empezar a coleccionar cromos o, yendo más allá, tratar de hacer negocios con ellos como en otro tipo de coleccionismos. Porque el precio de las cartas no solamente viene condicionado por su escasez, sino también por el rendimiento del jugador y, por tanto, la experiencia ganada por el mismo en la plataforma.

En apenas tres años de vida, Sorare ya ha conseguido beneficios. Hace unos meses, en marzo, la carta única de Cristiano Ronaldo fue comprada por 289.920 dólares como anunció la propia compañía en su cuenta de Twitter.