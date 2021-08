Por qué Ryanair ha decidido no aceptar las tarjetas de embarque de Kiwi y cómo puedes hacer para no perder tu billete

La aerolínea "low cost" Ryanair acaba de anunciar que no aceptará las tarjetas de embarque que los pasajeros compren a través de Kiwi.com, una de las webs más usadas para comprar billetes de avión, hoteles o viajes completos. La decisión, en pleno mes de agosto, es polémica porque muchas son las personas que usan esta web. De todos modos, "Don't panic", porque hay solución.

La razón por la que Ryanair ha tomado esta decisión es porque dice que las tarjetas de embarque que emite Kiwi son falsas. "De acuerdo con el reglamento de la UE 2015/1998, es obligatorio que los pasajeros completen el proceso de facturación de Ryanair directamente para garantizar que los pasajeros estén informados de todos los protocolos normativos y de seguridad necesarios al viajar". Al mismo tiempo, la aerolínea irlandesa dice que el portal web de Kiwi.com elude esta normativa cuando emite sus propias tarjetas de embarque. Por tanto, ya no serán válidas en los vuelos de Ryanair.

Cómo puedes volar con Ryanair si has comprado un billete en Kiwi

Si has comprado tu boleto de avión en Kiwi para volar con Ryanair, no te preocupes porque no tienes por qué perder el dinero gastado. Simplemente, cuando vayas a hacer tu check-in online no lo hagas en la web de kiwi.com. Si no que con los datos de la compra y el número de reserva, vete directamente a la web de la aerolínea y sigue desde ella los pasos para tu registro.

Con este anuncio, explican desde la aerolñinea, a partir de hoy, "a cualquier pasajero de Ryanair con una tarjeta de embarque emitida por Kiwi.com se le denegará lamentablemente el embarque por no haber cumplido con los protocolos de seguridad y protección de Ryanair durante la facturación". Y si ya tienes el check-in hecho en Kiwi, no pasa nada. Accede a Ryanair.com o a la aplicación de la aerolínea y vyuelve a hacerlo a través de este cauce.

La facturación de Ryanair se abre 24 horas antes de la salida para todos los pasajeros y 60 días antes de la salida para los pasajeros que hayan comprado un asiento reservado”

La guerra de Ryanair contra las agencias online

Esta disputa entre la aerolinea irlandesa y las agencias online no es nueva. Ryanair ya se ha quejado en el pasado de los precios que cobran y en el pasado, ya en 2007, llegó a bloquear la venta de billetes de sus servicios en webs como Lastminute.com.

A principios de este año, Ryanair implementó el “Sello Verificado” que busca "proteger a los clientes contra estas agencias de viajes online" ya que según la aerolínea "pueden estar cobrando de más a los clientes, proporcionando datos incorrectos de los mismos e impidiendo que Ryanair trate directamente con los pasajeros proporcionando direcciones de correo electrónico falsas".

Esas son las alegaciones de Ryanair. Pero por su parte, Kiwi puede ofrecer ventajas al usuario que, por ejemplo, tiene un viaje largo con escalas y que ha encargado todo el trayecto dentro de la página como un mismo servicio. Si uno de los vuelos se retrasa y el viajero no llega a tomar el siguiente, Kiwi se encarga de conseguir un nuevo vuelo, aunque el trayecto sea con diferentes aerolíneas. Si se compran de forma independiente, esto no sería posible.

De todos modos, Ryanair explica que ha conseguido una orden judicial en Chequia por la que se exige a Kiwi que deje de sustituir las direcciones de correo electrónico de los clientes por direcciones de correo electrónico falsas y que impida que Ryanair se comunique directamente con sus pasajeros. Y añade que Kiwi todavía no está cumpliendo esa orden.