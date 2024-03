Internet está jugando a descubrir si una imagen es real o hecha con IA. Esta sigue sin respuesta

Recuerdo hace años que se generó un enorme debate en Twitter alrededor de una publicación de un vestido, donde los usuarios debían descubrir de qué color era. A día de hoy lo sigo viendo azul y negro, pero recuerdo que el debate también estaba en si éste era blanco y dorado. Además, con un poco de edición se supo que, efectivamente, el vestido era negro y azul.

En cambio, con el avance de la inteligencia artificial, discernir entre una imagen real y falsa es cada vez más complicado, por no decir imposible en multitud de casos. Esto puede dar pie a la desinformación y a la proliferación de bulos, algo que muchas empresas y organizaciones están tratando de erradicar. Aunque esta nueva era de la IA también nos ha dejado con debates tan absurdos como el del vestido.

La IA ha acabado haciendo que dudemos sobre la veracidad de las imágenes

En Reddit está ocurriendo un fenómeno que, tarde o temprano tenía que pasar. Y es que la red social se ha llenado de publicaciones donde los usuarios preguntan qué imagen está generada por IA y cuál es real. Para ello, exponen dos imágenes y dan margen a los usuarios para que descubran la realidad.

Imagen: Armand_Roulinn (Reddit)

Una de las más destacadas es la que compartió el usuario Armand_Roulinn en el subreddit de ChatGPT. En ambas podemos ver a una persona tumbada en el campo y con flores a su alrededor. Según el usuario que creó la publicación, una imagen es real y otra está generada por IA. Y esto ha generado un gran debate en la red social, dividiendo a la comunidad.

Entre los comentarios podemos ver opiniones de todo tipo, con usuarios que piensan que la primera imagen es real debido a que las flores y las sombras lucen más reales que en la segunda foto, mientras que también hay quienes defienden que es la segunda imagen la que es real. El usuario no ha dado la respuesta, algo cruel, ya que sabía que iba a causar una guerra insaciable en los comentarios de la publicación.

"Creo que las flores son demasiado simétricas, deberían estar más rotas y tener formas extrañas y apuntar lejos de la cámara,” aseguraba un usuario sobre la segunda imagen. “Especialmente cerca de donde ella se tumbó, se doblarían más. Hay algo verde raro y borroso en primer plano, no me convence".

El único comentario que ha escrito el usuario tras crear la publicación es sobre el prompt que utilizó para generar la imagen por IA: “Photo of a girl lying down in the style of calming and introspective aesthetic, flower power, heatwave, feminine sensibilities, provia film, the snapshot aesthetic, california impressionism”. Y bueno, también hay quienes dicen que el prompt compartido es también para despistar.

También, lógicamente, hay quienes piensan que ninguna es real, o que ambas son reales. La respuesta aún es desconocida, pero está claro que los avances en inteligencia artificial nos hacen dudar aún más acerca de las imágenes y vídeos que vemos en las redes, hasta tal punto que ya no podemos decir de manera confiada si algo es real o no.

¿Y tú? ¿Sabrías determinar qué imagen es real? ¿Piensas que ambas están generadas por IA o que ambas son reales? Puedes dejarnos lo que piensas en la caja de comentarios.

