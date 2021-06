Una región de Pakistán bloqueará la tarjeta SIM (es decir, dejará sin Internet) a quien se niegue a vacunarse contra la COVID-19

Llevamos aproximadamente año y medio de pandemia, y los gobiernos parecen estar apostándolo todo a la vacunación masiva con el fin de lograr retornar a una cierta normalidad. Y en esa búsqueda de un alto porcentaje de vacunados, parecen estar decididos a tomar medidas que van de lo 'curioso' a lo extremo.

Si hace unos días nos enterábamos de que Estados Unidos, ante la ralentización en el ritmo de vacunaciones, había decidido motivar a los reticentes con loterías de premios (en los que se puede ganar desde armas y camiones hasta un millón de dólares o becas universitarias, pasando por licencias de caza y pesca) o recurriendo a las apps de citas, ahora descubrimos un país que ha decidido prescindir de la zanahoria y pasar directamente al palo.

Y es que las autoridades regionales de la provincia de Punyab, en Pakistán (la más poblada del país, de hecho), han decidido que a aquellos ciudadanos que se nieguen a vacunarse se les desactivará la tarjeta SIM. Una medida que es aún más dura de lo que parece, pues en muchas zonas del país el smartphone constituye el único ordenador y la única conexión a Internet de la que muchos de sus habitantes pueden disponer.

Ya la semana pasada, la cuenta de Twitter del Departamento de Atención Sanitaria de Punyab advertía de la aprobación de esta medida, a la espera de que las autoridades nacionales dieran luz verde a la misma. Días después, los medios se hacían eco de que el gobierno punyabí estaba ya trabajando junto a la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán para implementar su plan.

Por lo que se sabe por ahora, se dará a conocer a la ciudadanía una fecha límite hasta la cual la gente tendrá margen para aceptar ponerse la vacuna contra la COVID-19 (recordemos que en Pakistán las vacunaciones se están realizando sin cita previa). Una vez alcanzado dicho límite, empezarían a desactivarse las tarjetas SIM de los 'rebeldes'.

Mobile SIMS of people not getting vaccinated may be blocked, it was decided in Cabinet meeting under the chair of Minister for Health Dr. Yasmin Rashid at Civil Secretariat. The government will open walk-in vaccination of over 18 years of age group. pic.twitter.com/VXJWAWGzkd