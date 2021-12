Relanzar Blockbuster como un servicio descentralizado de streaming: el proyecto de unos usuarios organizados en torno a blockchain

Blockbuster fue, hace años, el gigante de los videoclubs (lo cual significa que lo fue también del consumo doméstico de cine). Eso fue antes de la era del streaming de vídeo, la era de Netflix… una plataforma que Blockbuster rechazó comprar a principios de la década de los 2000, cuando sólo valía 50 millones de dólares. 10 años más tarde, Blockbuster se declaró en bancarrota.

Pero las marcas son algo poderoso, aunque sólo sea porque interpelan a nuestra nostalgia… y eso puede ser la base de una estrategia de marketing. Según Brandwatch, una compañía experta en el análisis de marca, desde 2013 el sentimiento de los consumidores hacia la marca 'Blockbuster' ha virado de -20 a +14.

De modo que ahora ha surgido una organización interesada en hacerse con la marca 'Blockbuster', desde 2011 en manos de Dish Network —el mayor proveedor de TV de pago de los EE.UU.—.

¿Su objetivo? Relanzar un nuevo Blockbuster y convertirlo en el abanderado de un modelo capaz de superar y suceder, precisamente, al inaugurado por Netflix durante la pasada década, dejando atrás las plataformas de streaming centralizadas… en favor de las descentralizadas.

Como descentralizada es, precisamente, la organización que está promoviendo este proyecto: BlockbusterDAO es, como su nombre permite intuir, una DAO (siglas en inglés de 'Organización Autónoma Descentralizada'); es decir, una organización enteramente controlada por los algoritmos almacenados en la cadena de bloques, los conocidos como 'smart contracts'.

Este modelo suele usarse para garantizar la toma democrática de decisiones a la hora de llevar a cabo grandes proyectos… como el reciente (y fallido) intento de comprar uno de los once ejemplares originales supervivientes de la Constitución Estadounidense.

En palabras del equipo impulsor de BlockbusterDAO en su cuenta de Twitter, su misión es la de "formar una DAO de gobernanza colectiva de la marca mientras convertimos Blockbuster en la primera plataforma de películas vía streaming y en un pilar de las marcas y productos Web3, además de una potencia en el futuro de la industria cinematográfica…".

Para ello, contemplan recaudar 5 millones de dólares para comprarle la marca a Dish Network, lo cual ya han empezado a hacer recurriendo a la venta de coleccionables NFT, a un precio base de 0,13 ETH/unidad (aproximadamente 530 dólares).

Además, el hilo enlazado más arriba incluye un esquema de su potencial plan de negocio… y unos objetivos bastante ambiciosos:

When are we successful?



When we win an Oscar AND a Golden Globe for a Blockbuster Original Film.



When we reach $1B in Annual Reocurring Revenue (ARR).



When we lead all DAOs in Total Value Locked (TVL).