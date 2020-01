Rockstar explica por qué han eliminado 'GTA IV' de Steam

Hace unas horas, Rockstar confirmó (mediante un comunicado en The Verge) que 'Grand Theft Auto IV' ya no está disponible en Steam. Según ha confirmado la compañía, el motivo de esta decisión es el cese de soporte a Games for Windows Live por parte de Microsoft.

Que Microsoft ya no ofrezca soporte para Games for Windows Live significa que "ya no es posible" generar más claves para vender el juego, según palabras de un representante de Rockstar.

Rockstar ya está "estudiando otras opciones"

Aquellos usuarios que anteriormente hayan comprado una copia de 'GTA IV' en Steam podrán seguir jugando como hasta ahora, pero los que quieran comprarlo tendrán que recurrir a otra plataforma para hacerlo.

No es la primera vez que el cese de soporte de Games for Windows Live por parte de Microsoft (anunciaron el cierre en 2013) ha levantado dolores de cabeza a los desarrolladores de videojuegos.

Microsoft anunció el cierre de Games for Windows Live en 2013

Las compañías han tenido que dar vida a parches para que sus juegos puedan seguir funcionando de manera correcta, algo que hemos visto en títulos tan populares y masivos como 'Dark Souls' o 'Batman: Arkham'.

De momento, Rockstar ha declarado que están "estudiando otras opciones" para ofrecer 'GTA IV' a los usuarios de PC, y prometen anunciarlo "tan pronto puedan" hacerlo.

Vuelve a quedar claro que apoyarse en plataformas de terceros puede ser un arma de doble filo a la hora de comercializar tu producto. Por un lado, te puede ahorrar mucho trabajo y abrirte las puertas de miles de usuarios, pero todo esto podría acabarse si la otra compañía cambia de planes.