Sam Altman ha repartido millones de su bolsillo para comprobar si la renta básica universal puede reducir el impacto de la IA

Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, ha logrado que que millones de personas se escaneen el iris a cambio de tokens. El hombre ya había dicho que la empresa Worldcoin tiene como objetivo distribuir tokens, llegando a hablar de una especie de renta básica universal para todo el mundo.

Worldcoin, cuyo escaneo del iris ha sido vetado en muchos países, España incluida, ha dicho quiere convertirse en la red de finanzas más grande del mundo. Un sistema descentralizado completo donde cada persona recibe tokens solo por el hecho de confirmar de que se trata de una persona única a través del identificador biométrico.

Pues bien, ahora se acaban de conocer los resultados de un estudio realizado por OpenResearch y financiado por Altman que durante ocho años ha analizado durante qué sucedería si todos recibiéramos una de dinero mensualmente, sin trabajar. Y gran parte del dinero que se repartió entre miles de personas para hacer el estudio fue aportado por Sam Altman.

Cómo se realizó la investigación

OpenResearch buscó a 3.000 participantes residentes en dos estados de EE.UU: Texas e Illinois, que tuvieran ingresos inferiores a 28.000 dólares. A un tercio de esos participantes les entregó 1.000 dólares mensualmente sin condiciones durante tres años, mientras que al resto le pago 50 dólares al mes.

En total se entregaron 45 millones de dólares. 14 millones fueron aportados por Sam Altman y él también se encargó de buscar los 60 millones restantes. Entre las conclusiones del estudio, tenemos que las personas que recibieron 1.000 dólares más al mes, incrementaron su gasto en necesidades básicas: el alquiler, la comida o el transporte. Y, además, destinaron parte del dinero a apoyar económicamente a otras personas de su entorno con necesidades financieras.

En 2016, Sam Altman, como CEO de Y Combinator hablaba de esta idea. Decía que "tenemos algunos ejemplos de algo cercano a un ingreso básico en otros países, pero nos gustaría ver cómo funcionaría en Estados Unidos" y que "estoy bastante seguro de que en algún momento en el futuro, a medida que la tecnología siga eliminando empleos tradicionales y se cree nueva riqueza masiva, veremos alguna versión de esto a escala nacional". Y afirmaba ver imposible tener realmente igualdad de oportunidades sin alguna versión de ingresos garantizados.

En qué se gastaron las personas el dinero: la mayoría en comida y alquiler

Entre los resultados del estudio actual, aunque estos ingresos no mostraron una mejora de la salud de las personas, per sé, sí que se apreciaron “reducciones significativas en el estrés, angustia mental y de inseguridad alimentaria durante el primer año" y es que, al mismo tiempo, las cantidades de dinero repartidas no pueden abordar desafíos como problemas de salud graves o el alto costo de la vivienda. Sí que la gente pudo incrementar el gasto en salud y en tratamientos dentales y se calcula que un 20% de personas disminuyeron su consumo de alcohol.

Vía | Xataka

Imagen | Microsoft | OpenAI publicada en Xataka