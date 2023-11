Se confirma el subidón a las pensiones en 2024 tras conocer el IPC de noviembre: estas son las cuantías que se cobrarán

Ya estamos a finales de noviembre, y como es normal, el Gobierno ya sabe la inflación interanual para este mes, que desciende hasta el 3,2%. Con estas cifra, el Ministerio de Seguridad Social ya puede ajustar un porcentaje de subida concreto para las pensiones en 2024, tras sus previsiones que ya contamos en Genbeta.

La actual legislación recoge que las pensiones se tienen revalorizar cada año con la media de las 12 tasas interanuales de inflación anteriores a diciembre. Es decir, se recoge la inflación de todos estos meses pasados, incluido diciembre de 2022, para poder determinar la subida de las pensiones contributiva y no contributiva.

Pensiones contributivas y no contributivas subirán en 2024

Será el próximo 14 de diciembre cuando se confirme la inflación para este mes, aunque normalmente la previsión que se ha publicado en el día de hoy por parte del Gobierno no suele equivocarse manteniéndose igual. Esto hace que se pueda confirmar que las pensiones van a subir de manera general un 3,8% para no perder el poder adquisitivo, algo que podemos categorizar como un "subidón", aunque no supera el 8,5% de 2023.

Esto hace que la pensión máxima pase de 3.059 euros a 3.174 euros al mes, y en tasa anual pasa de 42.838 euros a 44.450 euros. Este porcentaje aplica únicamente a las pensiones contributivas. En el caso de las pensiones mínimas pasarán a crecer un 6,85% pasando de 13.527 euros brutos al año a 14.453 euros en 2024. Pero las pensiones no contributivas también van a sufrir cambios, aunque de momento no es oficial.

Lo que sí se sabe, mirando la reforma del sistema de pensiones de este año, es que la pensión no contributiva tiene que aumentar más que el IPC. Esto hace que tengamos por seguro que va a subir más de un 4%, y observando la previsión que hizo el gobierno en el informe Proyecciones del gasto público en pensiones en España, se apuesta a una subida del 6,76%. Es decir, esta pensión mínima pasaría de 6.785 euros anuales brutos a 7.244 euros en 2024.

Este aumento también se trasladará obviamente al gasto que tiene que realizar en pensiones. Y es que esta cifra aumentará, según las previsiones, hasta 7.764 millones de euros, siendo el gasto más importante dedicado a las pensiones contributivas.

Vía | El País

En Genbeta | Quiero jubilarme cuanto antes: estas calculadoras te dicen la fecha exacta en la que podrás hacerlo y cuánto será tu pensión