Se filtran 20GB de documentos internos de Intel, y al parecer esto es solo el principio

Un representante de Intel, confirmó hace unas horas a Cyberscoop que más de 20GB de documentos internos han sido filtrados en Internet, entre los que se encuentran archivos confidenciales con propiedad intelectual.

Este portavoz ha declarado que la compañía cree que es obra de "un individuo con acceso" que ha "descargado y compartido estos datos". Esta explicación contrasta con la información publicada en ZDNet, en la que se afirma que Till Kottmann (un ingeniero suizo) recibió los archivos de un hacker.

They were given to me by an Anonymous Source who breached them earlier this Year, more details about this will be published soon.



An overview of the contents: https://t.co/cYt8Y4j3CQ pic.twitter.com/bqruJF2kNn — Tillie 1312 Kottmann #BLM 💛🤍💜🖤 (@deletescape) August 6, 2020

Kottmann asegura que dicho hacker habría conseguido acceder a los sistemas de Intel en el pasado mes de mayo, y añade que esto es solo el principio, ya que veremos más filtraciones relacionadas con esta compañía.

Intel exconfidential Lake Platform Release ;)



This is the first 20gb release in a series of large Intel leaks.



Most of the things here have NOT been published ANYWHERE before and are classified as confidential, under NDA or Intel Restricted Secret. pic.twitter.com/KE708HCIqu — Tillie 1312 Kottmann #BLM 💛🤍💜🖤 (@deletescape) August 6, 2020

Apuntan que no se han filtrado datos personales o de clientes

Hay que remarcar que Till Kottmann es el responsable de un popular canal de Telegram, en el que comparte habitualmente datos accidentalmente filtrados en Internet y relacionados con grandes compañías tecnológicas.

Documentos filtrados en MEGA (ZDNet)

En ZDNet aseguran haber echado un vistazo a los archivos filtrados y aseguran que la filtración es auténtica. Afirman que han encontrado información sobre diseño interno y códigos fuente de varios chipsets.

Intel, por su parte, declaró a este medio que están investigando todo lo ocurrido y añaden que "la información parece provenir del Centro de Recursos y Diseño de la compañía": lugar en el que se alberga información para el uso de sus clientes, socios y otros agentes externos que se han registrado previamente.

Además, la compañía ha querido aclarar que (al menos de momento) no existen evidencias de que entre los documentos filtrados también se incluyan datos personales o de sus clientes (algo que han confirmado algunas de las personas que han revisado estos archivos).

Tendremos que esperar para saber realmente qué ha ocurrido, cómo y qué información es la que se ha filtrado. El dato importante es que quizás estamos ante la punta del iceberg, ya que Kottmann ha anunciado que veremos más filtraciones relacionadas con Intel en un futuro próximo.