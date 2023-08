Señales que previenen a los conductores de depender ciegamente de Google Maps o Waze: la única solución de esta localidad

Aunque el GPS en vehículos nos ha facilitado en gran medida nuestros trayectos y viajes, hay quienes confían en estos sistemas ciegamente. Y sí, es muy cómodo poder seguir una pequeña flecha hacia nuestro destino, pero también es un gran foco de distracciones que puede causar terribles accidentes en carretera.

Para prevenir este hecho y otros inconvenientes, las autoridades de una localidad de Irlanda han dado con una solución lógica y de la que no contamos todavía en España: advertir por medio de señales de tráfico que no debemos depender al 100% de aplicaciones tales como Google Maps mientras estamos en la carretera.

Depender ciegamente del GPS no es la solución

Poner el GPS es un manto de seguridad para muchas personas, pues tan solo tienen que seguir la ruta y llegarán cómodamente a su destino. En la gran mayoría de ocasiones es así, pero lo que se intenta evitar es que el conductor no esté pendiente en todo momento al GPS ni dependa de este sistema al 100%.

Desde el consejo del Condado de Clare, Irlanda, han dado con un método para que los conductores dejen de depender en gran medida de estas aplicaciones mientras están al volante. Para ello han instalado señales especiales alrededor de la ruta 1 hacia Kilrush con el objetivo de evitar algunos de los inconvenientes que puedan causar los sistemas GPS. En la señal se puede leer: 'Do not follow Sat-Nav' (No uses la navegación por satélite)

En la zona, ha habido casos de motoristas que han acabado perdidos en propiedades privadas por culpa de la señalización del GPS, víctimas de las erróneas direcciones que les planteaban estos dispositivos.

Ha habido una reacción variada por parte de la gente. Por un lado, hay quienes se encuentra a favor de este tipo de señalizaciones, indicando que debería de haber más advertencias para incentivar una guía más eficaz a los conductores hacia las atracciones locales.

No obstante, también hay quienes expresan su preocupación ante la falta de una señalización adecuada para las carreteras irlandesas, haciendo que muchos acaben dependiendo por completo de sus sistemas de navegación.

De esta manera, el GPS se convierte tanto en la solución como en el problema. Las aplicaciones tales como Google Maps, nos ofrecen innumerables facilidades mientras conducimos, pero también hay quienes se preocupan de que éstas puedan suponer un grave problema para los conductores.

No obstante, hay otro debate que preocupa a las autoridades ante el uso de estos sistemas lejos del caso del Condado de Clare, y es la redirección del tráfico hacia áreas residenciales. Al priorizar el tiempo de llegada antes que la calidad del trayecto, hay autoridades locales que culpan a estas apps de que en zonas y barrios donde debería haber tranquilidad, haya momentos de gran tráfico.

En este sentido, aplicaciones como Waze pueden ser una solución eficaz para los conductores, ya que es posible advertir y recibir avisos de accidentes o problemas con el tráfico en la carretera. Sin embargo, este enfoque también puede llevar a los conductores por barrios tranquilos, lo que ilustra la complejidad del equilibrio en este tema.

Aunque añadir señalización para recordar que no debemos de depender exclusivamente del GPS, se trata tan solo de una solución parcial, y son muchos los que piensan que los gigantes tecnológicos deberían ofrecer más herramientas para evitar este tipo de situaciones.

