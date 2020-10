'Soul' de Pixar se saltará los cines como 'Mulán', pero llegará gratis a los suscriptores de Disney+ en Navidad

2020 no deja de dar sorpresas en el ámbito de las novedades de cine, y 'Soul', el nuevo largometraje de Pixar, se saltará su estreno a los cines para llegar directamente a Disney+, como hiciera 'Mulán'. La gran diferencia es que, a diferencia de la película de live action, 'Soul' se podrá ver en la plataforma de forma totalmente gratuita, sin tener que pagar una cantidad por el 'Acceso Premium'.

Pixar ha anunciado que 'Soul' se estrenará en exclusiva en Disney+ el 25 de diciembre. Bob Chapek, un ejecutivo de Disney, ha hecho estas declaraciones:

Estamos emocionados por la espectacular y emotiva película de Pixar 'Soul' directamente con el público a través de Disney+ estas navidades. Una nueva película original de Pixar siempre es una ocasión y esta conmovedora y divertida historia sobre la conexión humana y encontrar el lugar de uno en el mundo será un regalo para que las familias disfruten unidas estas navidades.

Un cambio radical para la industria, y una posible consecuencia del rendimiento de 'Mulán'

Que Disney vuelva a hacer algo así con uno de sus grandes estrenos del año es algo histórico. Ya lo habría sido pagando el Acceso Premium como con 'Mulán', pero ahora hablamos de que 60 millones podrán ver una película nueva sin desembolsar un extra respecto a lo que paguen ese mes. Es muy relevante que, por ejemplo, esta vez los usuarios que quieran verla sí podrán hacerlo, por ejemplo, a través del período de prueba de Disney+.

La noticia da que pensar que el rendimiento de ventas de 'Mulán' no ha sido demasiado brillante, pues por qué iban Disney y Pixar a regalar otro de sus grandes estrenos del año si a su primer estreno de pago en Disney Plus le hubiera ido brillantemente. Se podría entender como regalo de Navidad, pero la realidad de una compañía que ha retrasado tantos estrenos este año no funciona así.

En un principio, Soul iba a llegar el 19 de junio, y se retrasó al 20 de noviembre. A partir de ahí, desde Disney mencionaron que estaban explorando otras opciones. Y la experiencia de 'Tenet' tampoco ha mucha esperanza a otros posibles grandes estrenos este año de pandemia. El lanzamiento que sí fue positivo, y quizá podría haber sido un buen indicador para Disney fue el del 'Trolls 2', que recaudó más de 100 millones saltándose los cines.