Mientras que Steam retirará los juegos basados en blockchain y NFTs, Epic está abierta a ello

Desde que se concibió el término NFT, la polémica no ha dejado de estar presente. Y es que el hecho de poder adquirir bienes que sólo existen de manera digital es algo que puede incendiar cualquier debate en la red. En este caso ese concepto ha sacudido a la industria del videojuego, más concretamente a Steam.

Como bien recogen desde el medio The Verge, Steam ha realizado un cambio en uno de sus documentos donde se indican los elementos que no pueden estar en un videojuego si se quiere que éstos se publiquen en su tienda. Este cambio ha sido percibido por la cuenta de Age of Rust en Twitter, título que tenía previsto su lanzamiento para 2022 y que estaba basado en la adquisición de NFTs.

Steam retirará todo juego basado en NFTs

Según han mostrado en su cuenta de Twitter, fueron notificados por parte de Steam para alertarles de que todo juego basado en blockchain sería retirado de la tienda, incluyendo Age of Rust, título del que SpacePirate Games se está encargando de desarrollar.

Si bien Steam tiene un largo historial de decisiones polémicas, parece que la gran mayoría de usuarios está esta vez conforme con los cambios, y gran parte de esa conformidad viene por la desconfianza que existe en torno a los NFTs y blockchain.

Según la nueva normativa de Steam, se prohiben las aplicaciones basadas en tecnología blockchain que emiten o permiten el intercambio de criptomonedas o NFT.

No obstante, Steam no se trata de la única plataforma de juegos en PC. La Epic Games Store ha ido adquiriendo adeptos durante todo este tiempo, y aquellos juegos que abracen el concepto de los NFTs podrían tener un hogar en dicha tienda. Según ha informado The Verge, la plataforma de Tim Sweeney estaría abierta a incorporar en su catálogo títulos que utilicen NFTs o criptomonedas.

La posición que ha adquirido la Epic Games ante este tema se contradice con las declaraciones que el propio Sweeney ofreció a través de su cuenta de Twitter, oponiéndose totalmente al concepto y asegurando que este campo está actualmente "enredado de una mezcla intratable de estafas".

Si bien aún no está claro el impacto que tendrán los NFTs en nuestra sociedad, son cada vez más las empresas y usuarios que apoyan este concepto que tan de moda está últimamente.