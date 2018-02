Steven Seagal es el "embajador de Bitcoiin", una criptomoneda un tanto sospechosa

En los últimos años, hemos visto como surgían más y más ICOs, algunas exitosas y otras dejando seriamente dañados los bolsillos de sus inversores. Ahora conocemos que Steven Seagal es la cara visible de un proyecto relacionado con las criptomonedas.

La estrella de películas de acción es el "embajador mundial" de Bitcoiin 2nd Generation, algo que él mismo se ha encargado de confirmar en su perfil de Twitter. A pesar de que todo gira en torno a conseguir "grandes beneficios", parecería que nos encontramos ante un proyecto más espiritual que financiero.

La doble "i" del nombre ya da que desconfiar, pero no es la única señal un tanto sospechosa en este proyecto. Coindesk asegura que no se sabe quién está realmente detrás de esta criptomoneda y que el dominio se compró en Panamá en el año 2015 pero cambió de dueño el 8 de enero de este año.

Como podemos comprobar, su nombre se parece demasiado a Bitcoin, con una "i" más que puede llevar a confusión. Irónicamente, se supone que Bitcoiin2Gen está basado en el blockchain de Ethereum.

La nota de prensa no tiene desperdicio, y por momentos parece que es una broma acerca del currículum de esta estrella de Hollywwod. No olvidemos que es un proyecto relacionado con una criptomoneda, que se busca anunciarse con este tipo de afirmaciones :

"Como budista, maestro zen y curador, Steven vive bajo los principios de que desarrollar el yo físico es esencial para proteger al hombre espiritual".

Por si fuera poco, el white paper de esta ICO no ofrece casi ningún detalle acerca de su funcionamiento, y sólo se dedica a afirmar que los inversores tendrán grandes beneficios.

Looking forward to participating in the new @cobinhood Token! ZERO fee trading! #CryptoCurrency #BitCoin #ETH – https://t.co/1XFiosn22S pic.twitter.com/A7es0C2Rxr — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) 18 de septiembre de 2017

No es la primera vez que un famoso apoya el lanzamiento de una ICO, como es el caso del actor Jamie Foxx y Cobinhood o el boxeador Floyd Mayweather y Centra. En la página web de Bitcoiin existe un contador, con el que aseguran que quedan sólo 34 días para su lanzamiento.

