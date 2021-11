Streamlabs dejará de usar el nombre 'OBS' sin permiso, pero su web sigue plagiando hasta las reseñas de otra app de streaming rival

Streamlabs es una compañía de software que proporciona a streamers y creadores de contenido las herramientas necesarias para retransmitir sus sesiones de streaming, incluyendo el popular software Streamlabs OBS. Hace unos días, Streamlabs anunciaron el lanzamiento de otra herramienta en colaboración con Twitch y Xbox: un estudio de transmisión basado en la web, Streamlabs Studio, destinado para ayudar a los gamers del ámbito de las videoconsolas a retransmitir sus partidas online.

Sin embargo, tanto el nombre de la primera herramienta como la web de la segunda han desencadenado polémicas de gran calibre por lo que muchos usuarios y profesionales del sector han interpretado como plagios descarados. Hace unas horas ha anunciado que rectificará (sólo) uno de esos dos plagios.

'OBS' son las siglas de 'Open Broadcaster Software', un programa open source lanzado años antes que Streamlabs OBS y en cuyo código se inspiraron, dotándole de una interfaz más fácil de usar. El problema es que la compañía Streamlabs añadió ese 'OBS' al nombre de su programa tras haber solicitado permiso a los desarrolladores de su 'antecesor'… y serle denegado.

Lo más 'gracioso' es que antes de adoptar ese nombre (a comienzos de 2019) el software se denominaba TwitchAlerts… pero tampoco le habían pedido permiso a Twitch para usarlo. Fue la presión de dicha compañía la que los motivó a usar otra marca registrada ajena.

Ayer, aprovechando la polémica que se había levantado en torno a Streamlabs Studio, los responsables de OBS tuitearon explicando lo siguiente sobre lo ocurrido en torno al nombre de Streamlabs OBS:

Near the launch of SLOBS, @streamlabs reached out to us about using the OBS name. We kindly asked them not to. They did so anyway and followed up by filing a trademark



We’ve tried to sort this out in private and they have been uncooperative at every turnhttps://t.co/r1eXr3VxcJ