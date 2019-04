Suiza suspende su sistema de voto electrónico en cuatro cantones al encontrar "errores críticos"

Suiza es uno de los países referentes en lo que al voto electrónico se refiere, pero esa modalidad ha sufrido una gran varapalo el pasado viernes, cuando 'La Poste', el equivalente a nuestro 'Correos' y máximo encargado del voto, anunció que el sistema no estará disponible en las próximas votaciones que tienen lugar el 19 de mayo. La Cancillería Federal, una agencia de gobierno suizo también forma parte del comunicado donde se esgrimen los motivos del cese del voto electrónico.

La razón más importante que han dado para suspender el voto electrónico ha sido el haber encontrado errores críticos durante una prueba de intrusión pública a la que se ha sometido el sistema, de la que ya informamos. Sin embargo, la Cancillería Federal afirmó en un comunicado no tener indicios de que los problemas detectados en la prueba de intrusión pública celebrada ente febrero y marzo hayan tenido incidencia en procesos de voto anteriores a este.

Varios cantones suizos sí podrán votar electrónicamente

La suspensión del voto electrónico afecta a ciudadanos de los cantones de Basilea-Ciudad, Neuchâtel, Friburgo y Turgovia, que son los que iban a emplear este sistema de voto. Sin embargo, hay otro sistema de voto electrónico, desarrollado por Ginebra, que sí se utilizará el 19 de mayo en los cantones de Argavia, Berna, Ginebra, Lucerna, San Gall y Vaud.

Según La Poste, aunque el sistema no pudo ser hackeado, el proceso de la prueba de intrusión ha revelado errores críticos. El organismo afirma que durante el mes que ha durado la prueba han sido 3186 expertos los que han intentado hackear el sistema de voto electrónico, algo que no han conseguido. Sus procedencias eran Suiza 27%, Francia 13%, Estados Unidos 7%, Alemania 5%, India 4%, Polonia 3%, Canadá 3%, Reino Unido 3%, otros 35%. Los intentos tumbar el sistema con ataques DDoS tampoco pudieron llegar a buen puerto. Sin embargo, el sistema de verificabilidad individual, utilizado desde 2016, y que permite que los ciudadanos comprueben que sus votos han sido enviados sin haber sido vulnerados, presenta un problema por el cuál los votos inválidos no pueden ser registrados en la urna electrónica.

De 173 observaciones sobre el sistema enviadas, la Cancillería Federal, los Cantones y La Poste han confirmado 16 problemáticas, entre las que no se encuentran hallazgos críticos. Sin embargo, respecto al código fuente, han recibido 84, han aceptado 28 con 25 propuestas de optimización y han encontrado 3 que presentan hallazgos críticos. La Poste tendrá en cuenta todos los hallazgos en el desarrollo de un nuevo sistema de voto, y mantendrá disponible el código fuente para que investigadores sigan poniéndolo a prueba.